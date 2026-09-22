Hơn 2.500 điển hình 'Dân vận khéo' trong Đảng bộ Chính phủ

Công an Cà Mau tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội cho nhân dân. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với đó, 2.561 điển hình “Dân vận khéo” xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được biểu dương, khen thưởng, gồm 110 tập thể và 2.451 cá nhân. Toàn Đảng bộ đã tổ chức 4 cuộc thi, hội thi “Dân vận khéo”.

Những kết quả này được ghi nhận tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm việc xây dựng, đánh giá mô hình, điển hình “Dân vận khéo” do Đảng ủy Chính phủ tổ chức chiều 22/9. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ dự, chỉ đạo và chủ trì Hội nghị.

Từ năm 2025 đến nay, các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Chính phủ đã gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tập trung vào những lĩnh vực thiết thực như cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường đối thoại, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở và chăm lo đời sống người lao động.

Theo đồng chí Lại Xuân Lâm, phong trào bước đầu đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội về vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận trong tình hình mới. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã xuất hiện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; tạo sự đồng thuận, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc từ cơ sở.

Tại Hội nghị, đại biểu các Đảng bộ Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng; Tập đoàn Năng lượng Quốc gia, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia, Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; đồng thời nêu kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào.

Các đại biểu cũng góp ý dự thảo Hướng dẫn xây dựng, đánh giá, công nhận, khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp Đảng bộ Chính phủ giai đoạn 2026-2030.