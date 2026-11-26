Trong buổi kiểm tra sáng nay tại sân bay Gia Lâm, đi cùng Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm còn có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm và Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 tại sân bay Gia Lâm

​Tại đây, không khí chuẩn bị đang diễn ra vô cùng sôi động với sự tham gia tập luyện của hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ cho các nội dung trình diễn phục vụ lễ khai mạc.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng trên không và dưới mặt đất đã thể hiện rõ tinh thần kỷ luật, trình độ huấn luyện cùng sự chuẩn bị công phu, hướng tới một lễ khai mạc trang trọng, ấn tượng.

Trực tiếp theo dõi và kiểm tra thực địa, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ, xác định rõ trách nhiệm và chủ động phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh

​Trên bầu trời, các biên đội trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân bay chào mừng, mang theo cờ Tổ quốc và cờ triển lãm kết hợp cùng đội hình bay của UAV.

Dưới mặt đất, chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Bay lên Việt Nam” hội tụ chuỗi tiết mục như “Phù Đổng Thiên Vương”, “Việt Nam kiêu hãnh”, “Chiến binh sao vàng” cùng tổ khúc hát múa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Màn trình diễn kỹ thuật chiến đấu, võ thuật mạnh mẽ của bộ đội đặc công

Các tiết mục này là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật biểu diễn với những màn trình diễn trống trận, cờ trận, võ đồng diễn, xếp chữ và kỹ thuật chiến đấu, võ thuật mạnh mẽ của bộ đội đặc công.

Tổng thể màn trình diễn vừa giàu tính nghệ thuật, vừa thể hiện bản lĩnh, sức mạnh và khả năng làm chủ công nghệ của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời truyền tải thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế.

Màn trình diễn trống trận, cờ trận, võ đồng diễn, xếp chữ

Trực tiếp theo dõi và kiểm tra thực địa, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ, xác định rõ trách nhiệm và chủ động phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh việc phải kiểm tra kỹ từng hạng mục, phương án, tuyệt đối không để những khâu nhỏ ảnh hưởng đến chất lượng chung khi Triển lãm chính thức khai mạc vào ngày 10.12 tới.

Biên đội trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân bay chào mừng

​Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 10-13.12.2026 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) với chủ đề “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”.

Đây là lần thứ ba Việt Nam tổ chức sự kiện này với quy mô lớn hơn hai kỳ trước, bao gồm nhiều nội dung và hoạt động trải nghiệm phong phú như trưng bày sản phẩm, công nghệ quốc phòng, các hoạt động trình diễn và hội thảo.

Sự kiện là dịp quan trọng để giới thiệu những thành tựu của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, khẳng định đường lối đối ngoại quốc phòng vì hòa bình, hợp tác và phát triển.