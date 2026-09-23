Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) vừa thông tin về kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên phạm vi cả nước tính đến ngày 15/9.

Theo ông Châu, trong 5 năm tới, cần xử lý dứt điểm 100% dự án tồn đọng, kéo dài, không để bỏ sót dự án nào. Việc này nhằm khơi thông nguồn lực từ hàng chục nghìn hecta đất và hơn 2,5 triệu tỷ đồng vốn đang bị “chôn” tại các dự án kéo dài nhiều năm, qua đó tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế.

Hơn 2,5 triệu tỷ đồng chờ được khơi thông từ 4.685 dự án tồn đọng.

Dẫn số liệu của Bộ Tài chính, ông Châu cho biết, đến ngày 15/9, cả nước có 4.685 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài được đăng ký trên hệ thống theo dõi.

Trong đó, 3.407 dự án, chiếm 72,7%, đã hoàn thành phân loại và xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, địa phương. Tổng mức đầu tư của nhóm dự án này lên tới hơn 2,5 triệu tỷ đồng.

Còn 1.123 dự án, chiếm khoảng 24%, đã được các bộ, ngành, địa phương đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới. 155 dự án, chiếm khoảng 3%, được đề xuất giải quyết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Châu, kết quả này cho thấy việc rà soát, phân loại và tháo gỡ các dự án tồn đọng đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, số dự án còn phải xử lý vẫn lớn, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền và phương án giải quyết đối với từng trường hợp.

Tại Tp.HCM, đến ngày 5/9 có 1.338 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài được đăng ký trên hệ thống của Sở Tài chính. Tổng diện tích các dự án này hơn 30.691 ha, với tổng giá trị đầu tư 658.084 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đến nay Tp.HCM đã hoàn tất tháo gỡ vướng mắc cho 650 dự án. Theo ông Châu, kết quả này đã góp phần tạo chuyển biến tích cực cho thị trường bất động sản thành phố.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, có 37 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn, với tổng số 27.374 căn nhà, gồm 21.165 căn hộ chung cư và 6.209 căn nhà thấp tầng, tăng 1,64 lần so với năm 2025.

Tuy nhiên, HoREA cho rằng việc tháo gỡ dự án cần tiếp tục được đẩy nhanh, bởi bên cạnh nguồn lực đất đai và vốn bị ách tắc, tình trạng dự án kéo dài còn ảnh hưởng đến nguồn cung nhà ở và khả năng đưa sản phẩm ra thị trường.

Hiệp hội kỳ vọng tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội vào tháng 10 - 11/2026, Luật Đất đai năm 2024 và các luật liên quan tiếp tục được rà soát, sửa đổi theo hướng đồng bộ, thống nhất, liên thông. Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục xử lý dứt điểm các dự án thuộc thẩm quyền, đồng thời sớm hoàn thiện phương án đối với những dự án cần xin ý kiến cấp cao hơn.

Mục tiêu được đặt ra là đến ngày 1/5/2031 xử lý dứt điểm 100% dự án tồn đọng, kéo dài, qua đó đưa nguồn lực đất đai và vốn đầu tư trở lại nền kinh tế.