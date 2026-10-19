Hơn 2.400 cán bộ quản lý xuống làm giáo viên ở TP.HCM sau sắp xếp

Giáo viên tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa báo cáo UBND TP.HCM kết quả sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn. Cụ thể, tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập giảm từ 2.188 xuống còn 1.486 đơn vị.

Mầm non giảm gần 38% số cơ sở

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, mức giảm cơ sở giáo dục có sự khác biệt giữa các cấp học. Trong đó, cấp mầm non giảm 268 trong tổng số 706 cơ sở trước sắp xếp, tương đương 37,96%. Cấp tiểu học giảm 282 trong tổng số 790 cơ sở, tương đương 35,69%. Ở cấp THCS, số cơ sở giảm 137 trong tổng số 461, tương đương 29,72%.

Cùng với việc sắp xếp mạng lưới trường học, thành phố phát triển mô hình trường liên cấp tiểu học - THCS. Sau quá trình tổ chức lại, số trường theo mô hình này tăng lên 44, tạo điều kiện chia sẻ cơ sở vật chất và liên thông trong công tác quản trị tại địa phương.

Một số đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT cũng được tổ chức lại theo hướng điều chỉnh mô hình hoạt động. Cụ thể, trường THPT Trung Lập được tổ chức lại thành trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Củ Chi. Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm được tổ chức lại thành trường THCS và THPT Lê Thị Hồng Gấm.

Trong khi đó, trường Mầm non 19/5 Thành phố được chuyển từ đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT sang trực thuộc UBND phường Tân Định quản lý.

Đối với hệ thống trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, thành phố triển khai sắp xếp 41 đơn vị, gồm 40 đơn vị thuộc Sở GD&ĐT và một đơn vị thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong. Phương án đặt ra là giảm 15 đơn vị, tương đương 36,59%.

Trong số này, phương án sáp nhập, hợp nhất dự kiến giảm số trung tâm từ 25 xuống còn 10. Ngoài ra, 4 đơn vị được tổ chức lại thông qua điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ; 7 đơn vị được tổ chức lại trên cơ sở điều chỉnh tên gọi.

Giáo viên tiểu học tại TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Giảm gần một nửa vị trí cán bộ quản lý

Cùng với việc tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục, công tác bố trí nhân sự cũng có những thay đổi đáng kể. Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, số lượng cán bộ quản lý giảm từ 5.874 xuống còn 3.129 người, tức giảm 2.745 vị trí, tương đương 46,7%.

Trong đó, 2.462 người được chuyển sang làm giáo viên theo chuyên môn đào tạo và phù hợp với cấp học. Sở GD&ĐT cho biết đang tiếp tục rà soát tình hình bố trí nhân sự, bao gồm các trường hợp cán bộ quản lý chưa được sắp xếp công việc, nhân sự dôi dư và những người thuộc diện xem xét giải quyết chế độ theo quy định về tinh giản biên chế.

Ngành giáo dục thành phố cũng thống kê các trường hợp không thể bố trí vị trí việc làm tại cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã, cần điều động sang cơ sở khác hoặc có nhu cầu thuyên chuyển giữa các địa bàn. Kết quả rà soát sẽ được tổng hợp để báo cáo Bộ GD&ĐT.

Trong quá trình triển khai, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương về biên chế, bổ nhiệm, phân công và điều động nhân sự. Các hướng dẫn được ban hành nhằm hỗ trợ trường học thực hiện sắp xếp và bố trí đội ngũ theo tình hình thực tế.

Trong tháng 10, Sở GD&ĐT dự kiến tổ chức kiểm tra tình hình sắp xếp và vận hành của các cơ sở giáo dục tại các phường, xã, đặc khu. Mục tiêu của đợt kiểm tra là hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ vướng mắc, chấn chỉnh những nội dung chưa đúng quy định và sớm ổn định hoạt động sau sắp xếp.

Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các địa phương về bổ nhiệm, phân công, điều động nhân sự và quản lý biên chế. Ngành giáo dục cũng dự kiến tổ chức tập huấn về quản trị trường học và triển khai chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý sau sắp xếp.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT kiến nghị Bộ GD&ĐT sớm ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn cơ sở vật chất đối với trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học theo phân hiệu, điểm trường. Sở cũng đề nghị có hướng dẫn cụ thể về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.