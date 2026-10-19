Hơn 2.400 cán bộ quản lý làm giáo viên sau sắp xếp cơ sở giáo dục

Học sinh Trường Tiểu học - THCS Tân Định (phường Tân Định) trong một hoạt động ở sân trường. Đây là một trong những trường liên cấp sau sắp xếp cơ sở giáo dục

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, sau sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn TPHCM, tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 2.188 cơ sở xuống 1.486 cơ sở (giảm 702 đơn vị, tương đương giảm 32,08% so với thời điểm ngày 1-7-2025).

Trong đó, đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc phường/xã, cấp mầm non giảm 268/706 cơ sở giáo dục (tỉ lệ 37,96%); cấp tiểu học giảm 282/790 cơ sở giáo dục (tỉ lệ 35,69%); cấp THCS giảm 137/461 cơ sở giáo dục (tỉ lệ 29,72%).

Riêng mô hình trường liên cấp tiểu học - THCS, các phường/xã có 44 trường, tạo điều kiện chia sẻ, liên thông cơ sở vật chất và quản trị tại các địa bàn.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM, tổ chức lại hai đơn vị gồm: Trường THPT Trung Lập thành Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Củ Chi; Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm thành Trường THCS - THPT Lê Thị Hồng Gấm.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TPHCM chuyển giao Trường Mầm non 19-5 Thành phố (từ trước đến nay trực thuộc Sở GD-ĐT) thành trực thuộc UBND phường Tân Định quản lý.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, triển khai sắp xếp lại 41 đơn vị (40 đơn vị thuộc Sở GD-ĐT và 1 đơn vị thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong), giảm 15/41 đơn vị (tỉ lệ 36,59%).

Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Nguyễn Du và Trường THCS Đồng Khởi (trước sắp xếp)

Về nhân sự, báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, số lượng hiệu trưởng, hiệu phó giảm 2.745 vị trí (từ 5.874 xuống 3.129 người, tỉ lệ 46,7%) sau sắp xếp cơ sở giáo dục.

Trong đó, số người chuyển sang làm giáo viên, đúng chuyên môn đào tạo và phù hợp với cấp học là 2.462 người.

Hiện Sở GD-ĐT TPHCM đang rà soát, thống kê số lượng cán bộ quản lý chưa bố trí được vị trí công việc; cán bộ quản lý giải quyết nghỉ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; danh sách nhân sự dôi dư, không thể bố trí vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã cần điều động sang các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của hai đơn vị hành chính cấp xã; nhân sự có nhu cầu thực hiện thuyên chuyển, điều động sang các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của hai đơn vị hành chính cấp xã khác nhau trong thành phố.

Trên cơ sở thống kê, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ có ý kiến đề xuất Bộ GD-ĐT sớm ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học theo phân hiệu, điểm trường; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.