Hơn 2.300 tỷ đồng đầu tư dự án nâng tĩnh không 6 cầu đường thủy

Dự án dự kiến khởi công năm 2027, hoàn thành năm 2030, góp phần nâng cao năng lực vận tải đường thủy nội địa.

Tĩnh không thông thuyền hiện tại của cầu Bình trên Quốc lộ 37 khoảng 7m. Ảnh minh họa

Dự án nhằm cải tạo, nâng cao tĩnh không các cầu chưa đáp ứng khổ thông thuyền trên những tuyến đường thủy nội địa quốc gia ở miền Bắc và miền Nam, bảo đảm khai thác đồng bộ luồng tuyến, phù hợp với nhu cầu phát triển phương tiện vận tải thủy.

Ở phía Bắc, dự án góp phần tăng cường kết nối vận tải hàng hóa từ khu vực Đồng bằng sông Hồng đến Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các cảng biển, trong đó có khu bến cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện.

Ở phía Nam, công trình hướng tới nâng cao năng lực vận tải thủy tại Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với các cảng biển như Cái Mép, Cần Giờ và các khu vực lân cận.

Theo phương án được phê duyệt, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cao tĩnh không 6 cầu, gồm: Cầu Bình trên Quốc lộ 37 qua sông Kinh Thầy; cầu Hồ trên Quốc lộ 38 qua sông Đuống; cầu Đồng Nai cũ trên Quốc lộ 1A qua sông Đồng Nai; cầu Bến Lức I trên Quốc lộ 1A qua sông Vàm Cỏ Đông; cầu Đức Huệ trên đường tỉnh ĐT822 qua sông Vàm Cỏ Đông và cầu Thom trên đường huyện ĐH20 qua kênh Mỏ Cày.

Trong đó, cầu Bình được xây dựng đường đầu cầu theo quy mô đường cấp III đồng bằng, bề rộng hơn 12m. Cầu Hồ được sửa chữa, gia cường, bảo đảm tĩnh không đứng 9,5m, khẩu độ khoang thông thuyền hơn 50m. Cầu Đồng Nai cũ được sửa chữa, nâng cao để đáp ứng điều kiện chịu lực và tĩnh không thông thuyền 7m.

Hai cầu Bến Lức I và Đức Huệ được xây mới thay cầu hiện hữu, với tĩnh không đứng 7m. Đối với cầu Thom, dự án xây dựng cầu mới bên cạnh vị trí cầu hiện hữu, sau đó tháo dỡ cầu cũ; tĩnh không đứng của cầu mới đạt 6m, đường đầu cầu theo quy mô đường cấp IV đồng bằng.

Dự án có thời gian thực hiện 4 năm. Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy được giao làm chủ đầu tư.