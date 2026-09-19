Hơn 2.300 phần quà dành tặng bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Hàng nghìn phần quà nhỏ được trao tặng cho các bệnh nhi đang nằm điều trị nội trú. (Ảnh: BVCC)

Háo hức cầm món đồ chơi làm bằng bóng bay vào hội trường, bé gái Triệu Ngọc Gia H. (Hiệp Hòa, Bắc Ninh) vô cùng háo hức khi được đón Tết Trung thu ngay trong khuôn viên bệnh viện. Mẹ bệnh nhi cho biết, một tuần trước thấy con gái rơi vào triệu chứng sốt, đau tức ngực, ho nhiều, có đờm, gia đình lập tức đưa con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

"Lúc con nhập viện, bác sĩ nói con viêm phổi nặng. Con đã truyền thuốc 7 ngày rồi, chắc tuần tới được ra viện. Nghe bệnh viện có chương trình Tết Trung thu, con rất háo hức. Hy vọng tuần tới con được ra viện để về nhà đi múa hát cùng các bạn", mẹ bệnh nhi chia sẻ.

Trao quà cho các bệnh nhi nằm điều trị nội trú.

Sau 3 ngày vào viện vì tình trạng sốt xuất huyết, xuất huyết dưới da, bé Vũ Anh Q. (Mê Linh, Hà Nội) vượt qua cơn mệt mỏi cùng mẹ xuống hội trường nghe ca nhạc. Mẹ bệnh nhi cho biết, ở khu vực gia đình ở cũng có một số gia đình có người mắc sốt xuất huyết, nên khi thấy con sốt là gia đình cũng lo lắng cho con nhập viện ngay, nhưng vào viện thì tiểu cầu đã giảm rất thấp. "Hôm nay con khỏe hơn nên cháu đòi mẹ cho xuống hội trường xem ca nhạc. Với các bạn nhỏ này thì được xem chương trình, được nhận quà trong lúc nằm viện rất quý", mẹ bé Q. nói.

Dù tay còn đeo kim luồn và mệt mỏi do sốt xuất huyết giảm tiểu cầu bé Vũ Anh Q. (Mê Linh, Hà Nội) vẫn cùng mẹ xuống hội trường xem chương trình nghệ thuật.

Cũng như bé Q., bé N., ngày 19/9, hàng nghìn các bạn nhỏ khác đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đều được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Khúc ca Blouse trắng-Trung thu yêu thương 2026” với các tiết mục văn nghệ, xiếc, ảo thuật và giao lưu; hội chợ “Trung thu yêu thương 2026” quy mô 36 quầy hàng, gồm 15 hạng mục quà tặng, dành cho khoảng 2.300 bệnh nhi.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Trung ương đã kết nối hơn 70 đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhà tài trợ, huy động nguồn lực với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng để triển khai chương trình “Trung thu yêu thương 2026” dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Tiết mục ảo thuật thu hút các em nhỏ.

Tại hội chợ, các em còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm như tô tượng, tranh cát, đi xe ô-tô điện, câu cá, xúc muồng, workshop làm đèn Trung thu cùng nhiều trò chơi khác. Bệnh viện cũng tổ chức trao quà Trung thu cho bệnh nhi đang điều trị tại cơ sở 2, đồng thời trang trí các tiểu cảnh tại một số khoa cả 2 cơ sở, tạo không gian vui tươi, ấm áp cho người bệnh.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện luôn tâm niệm phải tận tâm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam. Khi phải nằm viện điều trị, các bệnh nhi không chỉ chịu những đau đớn do bệnh tật mà gia đình còn phải đối mặt với gánh nặng kinh tế và nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Vì vậy, bên cạnh công tác chuyên môn, bệnh viện luôn mong muốn người bệnh và gia đình được điều trị trong môi trường tốt, cảm thấy an toàn và nhận được sự quan tâm, chia sẻ. Các hoạt động vui Tết Trung thu là dịp để các cháu được tham gia vui chơi, giao lưu, đồng thời tạo cơ hội để cộng đồng, các nhà hảo tâm và nhà tài trợ chung tay mang yêu thương đến với những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ về ý nghĩa của chương trình.

Theo đại diện bệnh viện, mỗi bệnh nhi có hoàn cảnh và thời gian điều trị khác nhau. Có những cháu mắc bệnh cấp tính, thời gian điều trị ngắn, nhưng cũng có những cháu mắc bệnh mạn tính, phải nằm viện kéo dài. Bởi vậy, bên cạnh các chương trình Trung thu, bệnh viện còn tổ chức những lớp học hy vọng và sân chơi, giúp các em duy trì việc học tập, có thêm niềm vui trong những ngày điều trị và từng bước chuẩn bị cho quá trình trở lại cuộc sống thường ngày.

Thông qua những hoạt động này, bệnh viện mong muốn các bệnh nhi cảm nhận được rằng mình luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, không bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là nguồn động viên để các em có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật; đồng thời giúp cha mẹ, người thân có thêm động lực đồng hành cùng con trong quá trình điều trị.

Bệnh viện Nhi Trung ương hiện điều trị khoảng 2.000 bệnh nhân nội trú và tiếp nhận khoảng 4.000-5.000 lượt khám ngoại trú mỗi ngày. Thời điểm này cũng bắt đầu bước vào mùa có nhiều bệnh nhân mắc bệnh hô hấp, đặt ra yêu cầu duy trì công tác chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người bệnh.

Các em nhỏ háo hức tại khu vui chơi.

Đại diện bệnh viện nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động vui chơi, các lớp học hy vọng không chỉ giúp trẻ có không gian thư giãn trong thời gian nằm viện mà còn góp phần duy trì việc học, tạo điều kiện để các em trở lại hòa nhập với lớp học sau điều trị. Bệnh viện cũng mong muốn tiếp tục đồng hành, chia sẻ những khó khăn với cha mẹ và gia đình người bệnh, trên tinh thần lấy người bệnh và gia đình người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động chăm sóc, điều trị.