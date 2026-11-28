Hơn 2.300 người cùng robot chữa cháy tham gia diễn tập cứu nạn
Nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và vận hành cơ chế phối hợp chỉ huy, điều hành, hiệp đồng tác chiến nhiều lực lượng, sáng nay UBND thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa. Đáng chú ý, trong buổi diễn tập lần này đã huy động 2.300 người thuộc 56 đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Phú Thọ cùng nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại, chuyên dụng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hon-2300-nguoi-cung-robot-chua-chay-tham-gia-dien-tap-cuu-nan-246261128164550177.htm