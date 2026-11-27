Theo số liệu tổng hợp đến hết tháng 6/2025, đã có gần 239.000 lao động dân tộc thiểu số được hỗ trợ đào tạo nghề, góp phần nâng cao kỹ năng, mở rộng cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân. Theo báo cáo của Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, triển khai Tiểu dự án 3, Dự án 5, các địa phương đã tổ chức 2.354 mô hình đào tạo nghề, hỗ trợ 238.958 lao động dân tộc thiểu số học nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện sản xuất và đặc thù từng địa bàn.

Các chàng trai dân tộc Thổ tại xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An được doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm, góp phần mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.

Cùng với đào tạo nghề, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm được chú trọng, giúp người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng và nhu cầu của doanh nghiệp. Đã có 140.024 người được tư vấn, giới thiệu việc làm, trong đó 19.136 lao động ký hợp đồng thành công sau tư vấn, giới thiệu. Chương trình cũng hỗ trợ 1.679 người tham gia các khóa bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và thủ tục đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời tư vấn, giới thiệu cơ hội làm việc ở nước ngoài cho 76.656 người. Để nâng cao chất lượng đào tạo, các địa phương đã mua sắm 3.525 máy móc, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, thực hành; hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng hơn 235 hạng mục công trình, nhà xưởng, phòng học và cơ sở phục vụ người học. Cùng với đó, các chương trình, tài liệu đào tạo được xây dựng, cập nhật nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nâng cao kỹ năng nghề.

Những kết quả trên cho thấy vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Việc tiếp tục gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao động sẽ góp phần tạo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập, giúp người dân chủ động phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.