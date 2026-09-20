Hơn 2.200 suất quà Trung thu đến với thiếu nhi vùng biên giới Đắk Lắk

Đại diện Chỉ huy Đồn Biên phòng Bo Heng và các đơn vị tặng quà các em thiếu nhi trong chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Buôn Đôn.

Tại xã Buôn Đôn, Đồn Biên phòng Bo Heng phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh Đắk Lắk, Đoàn thiện nguyện Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn tổ chức Chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2026 tại địa bàn Buôn Trí.

Trong chương trình, các cháu thiếu nhi được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, múa lân, trò chơi dân gian và giao lưu.

Ban tổ chức trao tặng 695 suất quà cho thiếu nhi; đồng thời phối hợp trao 150 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tổng kinh phí quà tặng trị giá 150 triệu đồng.

Đại diện Chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Rvê và các đơn vị phối hợp trao quà trung thu tặng các em thiếu nhi tại xã Ia Rvê.

Tại xã Ia Rvê, Đồn Biên phòng Ia Rvê phối hợp với Đoàn xã, Công an xã, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Rvê, Trường Mầm non Ia Rvê cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tết Trung thu nơi biên giới yêu thương: Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Chương trình trao tặng 1.301 suất quà Trung thu, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng, cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở và thiếu nhi trên địa bàn. Nguồn kinh phí do các đơn vị phối hợp vận động từ các nhà tài trợ.

Dịp này, ban tổ chức trao 21 Thư khen của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng các em học sinh xuất sắc, tiêu biểu trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; trao 101 suất tiền mặt, tổng trị giá 53,65 triệu đồng, tặng học sinh có thành tích học tập xuất sắc, giỏi, khá; trao 7 suất tiền mặt, trị giá 3,5 triệu đồng, cho các em học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Mẹ đỡ đầu”.

Đại diện Chỉ huy Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam cùng các đơn vị trao quà tặng các em thiếu nhi tại phường Hòa Hiệp.

Tại phường Hòa Hiệp, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam phối hợp với Đoàn phường Hòa Hiệp, Hội đồng Đội phường Hòa Hiệp và các đơn vị đồng hành, tài trợ tổ chức chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ và Biên cương đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Tham gia chương trình, các em thiếu nhi được giao lưu cùng chị Hằng, tham gia trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi tập thể.

Ban tổ chức trao tặng 90 suất quà, gồm bánh kẹo và tiền mặt, cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 22 triệu đồng.

Chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm tại phường Xuân Đài.

Tại phường Xuân Đài, Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình “Biên cương – Đêm hội Trăng rằm” dành cho thiếu nhi trên địa bàn.

Chương trình trao tặng 200 suất quà Trung thu, mỗi suất trị giá 100.000 đồng, tổng trị giá 20 triệu đồng, góp phần động viên, khích lệ các em thiếu nhi đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Thông qua các hoạt động, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhà hảo tâm đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em, nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới; qua đó tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.