Hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đưa đi giám định

Sáng 7/10, tại Hội trường Trạm khách T50 (Bộ CHQS tỉnh), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ trước khi vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đợt 4 ra Hà Nội phục vụ giám định ADN.

Dự lễ có bà Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các địa phương, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và hội viên cựu chiến binh.

Chuyển hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Sau lễ tưởng niệm, Bộ CHQS tỉnh tổ chức vận chuyển hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội thực hiện giám định ADN.

Việc đẩy nhanh thu nhận, bàn giao mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN được kỳ vọng góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Trước khi vận chuyển, toàn bộ mẫu sinh phẩm được kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, kiểm đếm, niêm phong và bảo quản theo đúng quy trình. Việc vận chuyển, bàn giao bảo đảm nguyên tắc “5 đúng”: đúng mẫu, đúng hồ sơ, đúng niêm phong, đúng điều kiện bảo quản và đúng chuỗi bàn giao.

Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân của các cấp, ngành đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Qua hơn 2 tháng triển khai, 12 đội lấy sinh phẩm hài cốt liệt sĩ của tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành khai quật hơn 13.500 phần mộ tại 113 nghĩa trang liệt sĩ, thu nhận hơn 9.000 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức vận chuyển hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội thực hiện giám định ADN.

Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã bàn giao hơn 6.800 mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện các bước giám định. Việc đẩy nhanh thu nhận, bàn giao mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN được kỳ vọng góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Hoạt động cũng là việc làm thiết thực góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.