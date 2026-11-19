Ngày 18/11, tại xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn và Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bàu Cạn tổ chức lễ khởi công Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông và Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn. Hai dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.182 tỷ đồng, tổng công suất thiết kế 84,5 MW, dự kiến cung cấp khoảng 169,13 triệu kWh điện sạch mỗi năm khi đi vào vận hành.

Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông có công suất thiết kế 49,5 MW, gồm 8 trụ turbine gió, tổng vốn đầu tư hơn 1.569 tỷ đồng, dự kiến cung cấp khoảng 110,16 triệu kWh điện mỗi năm. Dự án được triển khai tại xã Bàu Cạn và xã Gào, với diện tích đất sử dụng khoảng 29,12 ha. Cùng với đó, Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn có công suất 35 MW, tổng vốn đầu tư 613 tỷ đồng, tận dụng khoảng 30 ha mặt nước hồ Bàu Cạn để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, dự kiến cung cấp gần 59 triệu kWh điện mỗi năm.