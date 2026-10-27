Hơn 2.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn mức 'kịch khung' tại TP.HCM trong 10 ngày

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong đợt kiểm tra từ ngày 15–25/10, lực lượng CSGT TP.HCM đã phát hiện, lập biên bản 5.211 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn trên đường bộ.

Trong số này, có 4.605 trường hợp điều khiển mô tô, xe gắn máy; 602 trường hợp điều khiển xe thô sơ và các phương tiện khác; 4 trường hợp điều khiển ô tô con. Qua xử lý, lực lượng chức năng đã tạm giữ 5.211 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) đối với 962 trường hợp và trừ điểm GPLX 1.253 trường hợp.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Cục CSGT

Đáng chú ý, có 2.199 trường hợp vi phạm ở mức nồng độ cồn trên 0,4 mg/l khí thở. Đây là mức vi phạm cao nhất theo các ngưỡng nồng độ cồn được quy định đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, cho thấy tình trạng người sử dụng rượu, bia vẫn lái xe còn diễn biến đáng lo ngại.

Trên đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra 437 lượt phương tiện, phát hiện và xử lý một trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, CSGT TP.HCM tiếp tục duy trì kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực gần quán bar, nhà hàng, quán nhậu. Hoạt động kiểm tra được kết hợp với tuần tra cơ động phát hiện các trường hợp quay đầu xe, rẽ vào đường ngang, ngõ tắt để né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn.