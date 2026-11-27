Chủ trì Hội nghị giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Hội nghị tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong tổ chức sản xuất, chuẩn hóa vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường, từng bước đưa ngành hàng yến sào chuyển từ khai thác nguyên liệu thô sang phát triển theo chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu chính ngạch.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, với hệ sinh thái tự nhiên đa dạng từ lưu vực sông Vàm Cỏ Đông, vùng Đồng Tháp Mười đến hồ Dầu Tiếng và Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, Tây Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi cho quần thể chim yến sinh trưởng, phát triển.

Tính đến tháng 6/2026, toàn tỉnh có 2.126 nhà yến, tổng diện tích sàn nuôi gần 636.000 m², quy mô đàn chim yến ước tính trên 5,5 triệu con. Tỷ lệ nhà yến đang khai thác đạt khoảng 70%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (khoảng 60%), sản lượng tổ yến đạt khoảng 15,5 tấn/năm. Toàn tỉnh có 35 sản phẩm yến được công nhận OCOP từ 3 - 4 sao.

Ông Hồ Mộng Hải, Phó Chi Cục Chăn nuôi và Thú y miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trao đổi về công tác quản lý nhà yến, kiểm soát dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Tuy nhiên, quy mô sản xuất chưa tương xứng với năng lực chế biến và khả năng tiếp cận thị trường. Gần 90% cơ sở nuôi yến hoạt động theo quy mô hộ gia đình, sản xuất phân tán, liên kết giữa các khâu còn lỏng lẻo; sản phẩm chủ yếu tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô, giá trị gia tăng thấp.

Ông Huỳnh Văn Nha, Chủ tịch Công ty TNHH Phát triển Xanh Long An - Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội Yến sào tỉnh Tây Ninh cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay không hẳn là thiếu nhà yến hay thiếu sản phẩm mà là chưa tổ chức được sự liên kết chặt chẽ giữa các chủ thể trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành hàng.

Trong khi người nuôi cần đầu ra ổn định, được hướng dẫn kỹ thuật khai thác, bảo quản thì doanh nghiệp cần vùng nguyên liệu có khả năng cung ứng thường xuyên, đồng đều về chất lượng và minh bạch nguồn gốc. Các đơn vị phân phối cũng đòi hỏi sản phẩm có thương hiệu, bao bì, nhãn mác và tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng.

Ông Lê Thành Đại, Chủ tịch Hiệp hội Yến sào Việt Nam, phân tích về thực trạng và định hướng phát triển ngành hàng yến. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Theo ông Huỳnh Văn Nha, liên kết chuỗi giá trị phải xuất phát từ nhu cầu thực tế và lợi ích kinh tế hài hòa giữa các bên tham gia. Việc thành lập Hiệp hội Yến sào tỉnh Tây Ninh được kỳ vọng sẽ tạo đầu mối kết nối người nuôi, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, phân phối và xuất khẩu.

Đến nay, Ban Vận động có 6 thành viên, đã vận động được 37 hội viên sáng lập, gồm 16 tổ chức và 21 cá nhân. Định hướng hoạt động của Hiệp hội sau khi thành lập là thúc đẩy các mô hình liên kết có doanh nghiệp dẫn dắt, xây dựng thỏa thuận rõ ràng về sản lượng, chất lượng, giá cả, phương thức thu mua và trách nhiệm của mỗi bên; đồng thời hỗ trợ hội viên tiếp cận công nghệ, thông tin thị trường và nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh.

Thực tế xuất khẩu chính ngạch tổ yến sang Trung Quốc đang mở ra cơ hội nâng cao giá trị ngành hàng, song cũng đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn dịch bệnh, vệ sinh thực phẩm, năng lực chế biến và truy xuất nguồn gốc.

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, phát biểu về định hướng phát triển ngành hàng yến trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Ông Hồ Ngọc Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng miền Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, việc quản lý hoạt động nuôi chim yến đang từng bước được hoàn thiện, từ xác định vùng nuôi, kê khai cơ sở, cấp mã số nhà yến đến kiểm soát chất lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

Việc triển khai kê khai trực tuyến thông qua hệ thống gắn với tài khoản định danh điện tử VNeID sẽ giúp chủ nhà yến chủ động cập nhật thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên, phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc. Hệ thống đã được triển khai thử nghiệm tại ba tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An và Tây Ninh.

Đối với thị trường xuất khẩu, bên cạnh yêu cầu giám sát bệnh cúm gia cầm, việc bổ sung yêu cầu giám sát bệnh Newcastle đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với người nuôi và doanh nghiệp trong kiểm soát dịch bệnh, xét nghiệm, quản lý vùng nguyên liệu.

Theo ông Hồ Ngọc Hải, cùng với tổ chức sản xuất theo chuỗi, người nuôi cần tuân thủ quy trình khai thác tổ yến phù hợp với chu kỳ sinh sản, bảo vệ quần thể chim yến, ngăn chặn tình trạng săn bắt, khai thác tận diệt; bảo đảm hoạt động nuôi không ảnh hưởng đến môi trường và đời sống cộng đồng dân cư.

Đại diện hộ kinh doanh Trương Minh Vàng, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh trao đổi ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Từ thực tiễn sản xuất, ông Vũ Duy Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Yến sào Huỳnh Yến cho biết, doanh nghiệp hiện sở hữu và quản lý hệ thống hơn 100 nhà yến, tạo điều kiện chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến và phát triển thị trường. Công ty đã đầu tư trang thiết bị, tổ chức kiểm soát đồng bộ các công đoạn từ tiếp nhận nguyên liệu, phân loại, làm sạch đến kiểm tra chất lượng, đóng gói và truy xuất nguồn gốc.

Là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Tây Ninh thực hiện xuất khẩu tổ yến chính ngạch sang Trung Quốc, Công ty Cổ phần Yến sào Huỳnh Yến xác định việc được cấp mã số xuất khẩu mới chỉ là bước khởi đầu. Khả năng duy trì chất lượng sản phẩm, giữ uy tín với khách hàng và đáp ứng ổn định các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu mới là yếu tố quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài.

Trước áp lực cạnh tranh, ông Vũ Duy Hoàng cho rằng, doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu thị trường, đa dạng hóa đối tác, không phụ thuộc hoàn toàn vào một khách hàng hoặc một thị trường duy nhất.

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, quan điểm xuyên suốt của tỉnh là không phát triển nóng về số lượng nhà yến mà chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng, kiểm soát an toàn dịch bệnh và gia tăng giá trị sản phẩm.

Đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu sản lượng tổ yến đạt 18 - 20 tấn/năm; hình thành ít nhất một chuỗi liên kết hoàn chỉnh từ dẫn dụ, khai thác đến chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu; có từ 15 - 20% số nhà yến tham gia vùng nguyên liệu tập trung; trên 90% cơ sở nuôi được chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật lên bản đồ số nhà yến của tỉnh.

Ký kết 3 biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm yến sào Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Đối với 337 nhà yến nằm ngoài vùng nuôi, địa phương chú trọng rà soát, xây dựng lộ trình xử lý phù hợp, vừa bảo đảm sinh kế chính đáng của người dân, vừa giữ gìn vệ sinh môi trường và không gian sống của cộng đồng.

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là kết nối cung - cầu thông qua chương trình ký kết 3 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH Phát triển Xanh Long An với Công ty Thực phẩm San Hà, Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Ẩm thực Xứ Dừa Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Đây là hướng mở để sản phẩm yến sào Tây Ninh tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, mạng lưới nhà hàng, khách sạn và chuỗi ẩm thực, du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo bà Đinh Thị Phương Khanh, các bên cần sớm cụ thể hóa nội dung hợp tác bằng kế hoạch hành động và hợp đồng kinh tế; ưu tiên liên kết thu mua với các hợp tác xã, chủ nhà yến đã được cấp mã số định danh, có hồ sơ truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Các sở, ngành sẽ phối hợp hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu tập thể, xác lập tiêu chuẩn chất lượng và củng cố năng lực của các hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi yến.

Từ lợi thế vùng nguyên liệu, việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, tăng cường chế biến sâu và tổ chức liên kết theo nhu cầu thị trường đang mở ra hướng phát triển mới cho ngành hàng yến sào Tây Ninh. Khi chất lượng và nguồn gốc của từng sản phẩm được kiểm soát, lợi ích giữa người nuôi và doanh nghiệp được bảo đảm, ngành hàng sẽ có thêm nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.