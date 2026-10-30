Hơn 2.100 học sinh được tuyên truyền về trợ giúp pháp lý và phòng, chống ma túy

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 4/11/2025 của Sở Tư pháp TP Bắc Ninh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, triển khai Chương trình phối hợp số 37/CTrPH-STP-SGDĐT ngày 29/7/2026 giữa Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý cho trẻ em giai đoạn 2026-2030.

Hơn 2.100 học sinh tham gia chương trình.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm, báo cáo viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, đại diện Ban Giám hiệu cùng các thầy giáo, cô giáo và hơn 2.100 học sinh nhà trường.

Tại hội nghị, các báo cáo viên pháp luật đã phổ biến những nội dung cơ bản về trợ giúp pháp lý, đối tượng được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình, xã hội, cũng như những hậu quả pháp lý nghiêm trọng của các hành vi vi phạm; các quy định về bạo lực học đường, cách nhận diện và biện pháp can thiệp khi xảy ra bạo lực học đường.

Thông qua hội nghị, cán bộ, giáo viên và học sinh được nâng cao hiểu biết về vai trò, ý nghĩa của công tác trợ giúp pháp lý; nắm rõ các trường hợp được trợ giúp miễn phí theo quy định cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ khi cần thiết. Bên cạnh đó, học sinh còn được trang bị kỹ năng nhận diện những nguy cơ, thủ đoạn lôi kéo sử dụng ma túy (đặc biệt là các loại ma túy mới, chất gây nghiện ngụy trang tinh vi), từ đó chủ động bảo vệ bản thân, kiên quyết nói không với ma túy và tích cực vận động bạn bè xây dựng lối sống lành mạnh, tuân thủ pháp luật.

Các em học sinh cũng được hướng dẫn cách nhận diện hành vi bạo lực học đường, biết tìm kiếm sự hỗ trợ và ngăn chặn bạo lực từ sớm. Đây là những kiến thức thiết thực giúp nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân.

Với sự tham gia đông đủ của giáo viên và học sinh nhà trường, hội nghị là hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong môi trường học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Đồng thời, hoạt động này tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan tư pháp và cơ sở giáo dục trong công tác trợ giúp pháp lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy lứa tuổi học sinh.