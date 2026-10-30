Hơn 2.100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT

Cụ thể, có tổng cộng 2.162 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý, có nhiều doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT với số tiền lên đến hàng tỷ đồng như: Công ty TNHH Khu Du Lịch Vinacapital Hội An với số tiền hơn 10,4 tỷ đồng, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn ROYAL CAPITAL với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành với số tiền gần 2,7 tỷ đồng, Công ty CP Thương mại – Dịch vụ - Khách sạn Bạch Đằng với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, Công ty CP Danh Khôi Miền Trung với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, Công ty CP Công trình 2 với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Sen Vàng với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Địa ốc First Real với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, v.v…

Trụ sở BHXH TP Đà Nẵng.

Nhiều doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT với số tiền hàng trăm triệu đồng như: Công ty CP Tư vấn xây dựng PQR với số tiền hơn 780 triệu đồng, Công ty TNHH Mai Linh Đà Nẵng với số tiền hơn 639 triệu đồng, Công ty Cổ phần Đào tạo AMES - Chi nhánh Đà Nẵng với số tiền hơn 492 triệu đồng, Công ty CP M Boutique Hotel Hội An với số tiền hơn 415 triệu đồng, Xí nghiệp thi công công trình CIENCO5.1 - Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 với số tiền hơn 400 triệu đồng, Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Ngọc với số tiền hơn 373 triệu đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đà Thành với số tiền hơn 356 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ vệ sinh công nghiệp Trang Dung với số tiền gần 350 triệu đồng, Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương với số tiền hơn 305 triệu đồng, v.v...

PHÚ NAM