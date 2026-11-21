Hoạt động do UBND xã Đan Phượng chủ trì, phối hợp với UBND các xã Ô Diên, Liên Minh, Sở Nội vụ Hà Nội và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức, nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 15/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về hỗ trợ, phát triển thị trường lao động năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cùng lãnh đạo các xã Đan Phượng, Ô Diên tham quan các gian tư vấn việc làm tại phiên giao dịch. Ảnh: Khoa Vũ

Với sự tham gia của đông đảo người lao động, đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên trên địa bàn, phiên giao dịch tạo cầu nối trực tiếp giúp người lao động tiếp cận thông tin thị trường, được tư vấn hướng nghiệp để lựa chọn công việc phù hợp, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng và cơ sở đào tạo nghề công khai, minh bạch mọi thông tin về vị trí việc làm, yêu cầu kỹ năng, mức thu nhập, chế độ bảo hiểm và môi trường làm việc. Đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục đồng hành lâu dài cùng 3 địa phương trong công tác đào tạo nghề và tuyển dụng lao động tại chỗ.

Tư vấn việc làm cho người lao động. Ảnh: Khoa Vũ

Đối với người lao động và học sinh, sinh viên, ông Nguyễn Viết Đạt nhấn mạnh tinh thần chủ động, mạnh dạn trao đổi thẳng thắn với nhà tuyển dụng để tìm hiểu kỹ thông tin, từ đó tự tin chọn ngành nghề phù hợp với năng lực. Đây cũng là dịp để người lao động nắm bắt xu hướng thị trường, trau dồi tay nghề và nâng cao ý thức kỷ luật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

Đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của sự kiện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam nhận định, cụm 3 xã Đan Phượng, Ô Diên, Liên Minh có nhiều lợi thế về kết nối giao thông, phát triển đô thị, công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Trên địa bàn hiện triển khai nhiều dự án quy mô lớn, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối cung - cầu lao động cho đa dạng nhóm đối tượng, từ lực lượng thanh niên đến lao động trung niên và người cao tuổi.

Lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết thêm, thành phố đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối việc làm. Việc vận hành Cổng thông tin việc làm Hà Nội (congvieclam.hanoi.gov.vn) liên thông với Sàn giao dịch việc làm quốc gia đã hình thành hệ sinh thái số minh bạch, hoàn toàn miễn phí. Đến nay, hệ thống thu hút 1,27 triệu lượt truy cập với hơn 51.000 tài khoản đăng ký, tổ chức thành công 240 phiên giao dịch trực tuyến và kết nối khoảng 1.000 việc làm. Do đó, nếu chưa tìm được vị trí ưng ý tại phiên trực tiếp, người lao động và doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục kết nối qua các kênh của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Phiên giao dịch mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Ảnh: Khoa Vũ

Tham gia ngày hội cùng 50 học sinh, sinh viên, ông Bùi Văn Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An (xã Ô Diên) cho biết, nhà trường mong muốn các em được tiếp cận hoạt động hướng nghiệp thực tế từ doanh nghiệp trước khi tốt nghiệp. Theo ông Thái, nhà trường đang đào tạo nhiều ngành sát với nhu cầu tuyển dụng như cơ khí, công nghệ ô tô, điện, điện tử. Tại phiên giao dịch, nhiều học sinh, sinh viên đặc biệt quan tâm đến chế độ đãi ngộ sau tốt nghiệp cũng như các doanh nghiệp tư vấn du học, xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.

"Mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp hiện được triển khai khá hiệu quả. Mức thu nhập các doanh nghiệp đưa ra tại phiên giao dịch tương đối phù hợp với trình độ, năng lực của học sinh, sinh viên sau khi ra trường, qua đó mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm và định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho các em", ông Bùi Văn Thái chia sẻ.