Hơn 2.000kg mỡ không rõ nguồn gốc trên đường đi tiêu thụ

Khoảng 19h ngày 26-3, tại khu vực Trạm thu phí quốc lộ 13, thuộc ấp Hòa Vinh I (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh và Công an huyện Chơn Thành, Trạm kiểm dịch động vật Chơn Thành đã lập biên bản, xử lý vụ vận chuyển số lượng lớn mỡ động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đã bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ.