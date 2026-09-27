Hơn 2.000 vận động viên tham gia giải chạy Đông Hà Marathon năm 2026

Đông đảo vận động viên tham gia giải chạy - Ảnh: L.O

Sự kiện thu hút gần 2.000 VĐV đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế, tranh tài ở 4 cự ly, gồm: 21km, 10km, 5km và Kids 1,2km. Đây là một trong những hoạt động văn hóa, thể thao trọng điểm của phường Đông Hà nhằm hưởng ứng Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Đông Hà phát biểu tại lễ bế mạc - Ảnh: L.O

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc - Ảnh: L.O

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc - Ảnh: L.O

Các vận động viên thi đấu trên nhiều tuyến đường của phường Đông Hà, như: Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Bà Triệu, Thành Cổ, Hoàng Diệu, cầu An Lạc. Qua đó, hình ảnh đô thị Đông Hà cùng những điểm đến của Quảng Trị được giới thiệu đến đông đảo VĐV, du khách; đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao trên địa bàn.

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức đã trao giải cho những cá nhân xuất sắc và vinh danh các đội đạt thành tích cao.