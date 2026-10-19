Hơn 2.000 tân sinh viên Bách khoa Sài Gòn bắt đầu hành trình khát vọng và hội nhập

Những phần thưởng, phần học bổng được trao tại lễ khai giảng là sự ghi nhận, khích lệ sinh viên tiếp tục nỗ lực và phát huy năng lực trong năm học mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 17/10, hơn 2.000 tân sinh viên đã chính thức gia nhập đại gia đình Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn trong lễ khai giảng năm học 2026 – 2027. Điều đọng lại không chỉ là nghi thức chào đón năm học mới, mà còn là những câu chuyện về khát vọng tuổi trẻ, về tình bạn vượt qua ranh giới ngôn ngữ và văn hóa.

Một buổi sáng của những khởi đầu

Trong hội trường rực rỡ cờ hoa, hơn 2.000 gương mặt trẻ háo hức có mặt từ sớm. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được đứng dưới mái trường mới, nơi các em sẽ gắn bó trong những năm tháng quan trọng của cuộc đời. Lễ khai giảng năm nay còn có sự tham dự của đại diện doanh nghiệp, phụ huynh và đặc biệt là các sinh viên quốc tế đến từ Cuba và nhiều quốc gia khác.

Các tân sinh viên hào hứng tham gia diễu hành trong Lễ khai giảng năm học 2026 của trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiến sĩ Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng nhà trường, đã dành những lời đầu tiên để chào mừng các tân sinh viên. Trong bài phát biểu của mình, ông không chỉ nói về năm học mới mà còn về một thế giới đang vận động không ngừng. Trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, tự động hóa và kinh tế số đang thay đổi cách con người làm việc và học tập. Theo ông, một công việc hôm nay có thể mang diện mạo khác đi trong tương lai gần, và người lao động phải liên tục làm mới mình để không bị bỏ lại phía sau.

“Nhà trường không đơn thuần đào tạo cho các em một nghề để mưu sinh. Điều chúng tôi hướng đến là trang bị cho các em năng lực thích ứng với tương lai – vững kiến thức, kiên cường, giỏi ngoại ngữ, làm chủ công nghệ, có tư duy sáng tạo và tinh thần hợp tác”, ông Phúc chia sẻ.

Tiến sĩ Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiệu trưởng Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh thêm: “Kiến thức cần được chuyển hóa thành kỹ năng và năng lực nghề nghiệp. Đừng học chỉ để có tấm bằng; hãy học để làm được việc, làm tốt việc và tạo ra giá trị”. Ông cũng cho rằng một người giỏi nghề có thể thành công, nhưng chỉ khi hội đủ cả nhân cách và trách nhiệm, người đó mới thực sự được xã hội trân trọng.

Sáu mục tiêu và một triết lý giáo dục

Bước vào năm học mới, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tiếp tục đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Thứ hai là đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, hướng dẫn sinh viên sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Thứ ba là xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ.

Ba mục tiêu còn lại bao gồm mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và các đối tác quốc tế để tạo thêm cơ hội thực tập, việc làm và học bổng cho sinh viên; đầu tư cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, xanh và an toàn; và xây dựng văn hóa nhà trường năng động, kỷ luật nhưng giàu tính nhân văn.

Melisa và hành trình vượt qua giới hạn bản thân

Điểm nhấn cảm xúc của buổi lễ đến từ câu chuyện của Melisa, du học sinh Cuba đang theo học tiếng Việt và ngành Quản trị kinh doanh. Đến Việt Nam khoảng một năm trước, cô gái trẻ mang theo nhiều ước mơ và không ít lo lắng. Những ngày đầu xa nhà, học một ngôn ngữ hoàn toàn mới, mọi thứ đều lạ lẫm. Sau một năm học tập tại Việt Nam, Melisa đã tự tin và tự lập hơn. Cô nhận ra rằng những người đến từ các quốc gia khác nhau vẫn có thể trở thành bạn tốt, hỗ trợ nhau và cùng học hỏi. Khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa không tạo nên khoảng cách, mà ngược lại, mở ra cơ hội để mỗi người hiểu biết hơn về thế giới.

Melisa, du học sinh Cuba chia sẻ chuyện du học tại trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ sinh viên Việt Nam đến tinh thần hội nhập

Tân sinh viên Nguyễn Tường Như Ngọc có mặt tại buổi lễ với nhiều cảm xúc. Như Ngọc cho biết: “Em rất vinh dự khi trở thành sinh viên của Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn. Em mong muốn được học hỏi, rèn luyện kỹ năng và tham gia nhiều hoạt động để phát triển bản thân. Em tin rằng với sự đồng hành của thầy cô, em sẽ thực hiện được ước mơ của mình”. Cô cũng bày tỏ ấn tượng với môi trường đa văn hóa và tinh thần hội nhập tại ngôi trường mới.

Trước đó, ngày 16/10, nhà trường đã tổ chức Ngày hội chào đón tân sinh viên khóa 2026 với nhiều hoạt động phong phú.

Các sinh viên tham gia các hoạt động sôi nổi tại Ngày hội chào đón Tân sinh viên Trường Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ khu vực check-in lưu giữ khoảnh khắc đầu tiên, triển lãm sách, trao học bổng, ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Bách khoa Sài Gòn đến phiên chợ ẩm thực ba miền do tám khoa cùng tham gia. Mỗi gian hàng mang một hương vị riêng, từ món ăn miền Bắc đến nét đậm đà của miền Trung và sự phong phú của ẩm thực miền Nam, tạo nên không gian giao lưu và gắn kết giữa các sinh viên.

Lễ khai giảng khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại. Với hơn 2.000 tân sinh viên, năm học 2026 – 2027 tại Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn không chỉ là một năm học mới, mà còn là khởi đầu của những hành trình dài hơn – hành trình của tri thức, của tình bạn và của những ước mơ được viết tiếp dưới mái trường mang tên Bách khoa Sài Gòn./.

TS. Nguyễn Đức Dũng - Phó Hiệu Trưởng, Trường Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn (áo xanh, giữa) tham gia tại Ngày hội Chào đón Tân sinh viên. (Ảnh: PV/Vietnam+)