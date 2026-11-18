Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2026. Ảnh: Getty

Đáng chú ý, các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số khách mời quốc tế ngoài Trung Quốc. Điều này cho thấy mối liên kết kinh doanh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục được duy trì, bất chấp những căng thẳng thương mại kéo dài.

Theo Tân Hoa Xã, Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC khai mạc ngày 17/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Tiền Hải, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, và kéo dài trong 2 ngày.

Sự kiện thu hút hơn 2.000 nhân vật thuộc giới chính trị và kinh doanh đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, cùng 13 nền kinh tế ngoài khối, trong đó có Anh, Pháp, Đức và Thụy Sĩ. Trong số đó có đại diện của 115 doanh nghiệp thuộc danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới.

Với chủ đề “Thúc đẩy thịnh vượng chung, kiến tạo tương lai cùng chia sẻ”, hội nghị năm nay tập trung thảo luận những vấn đề kinh tế trọng yếu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm mở rộng thương mại tự do, thúc đẩy công nghệ AI, tăng cường hợp tác kinh tế số, củng cố kết nối chuỗi cung ứng và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh.

Phát biểu chào mừng, ông Nhiệm Hồng Bân (Ren Hongbin) - Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại quốc tế Trung Quốc, đồng thời là Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC, bày tỏ mong muốn các đại biểu “xây dựng sự đồng thuận rộng rãi thông qua đối thoại và thảo luận, thúc đẩy hợp tác thông qua trao đổi và giao lưu”.

Ông kỳ vọng Trung Quốc sẽ “một lần nữa ghi dấu ấn trong tiến trình hợp tác kinh tế và thương mại châu Á - Thái Bình Dương, đóng góp nhiều hơn nữa cho việc xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cũng như tăng trưởng và thịnh vượng của kinh tế toàn cầu”.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các lãnh đạo doanh nghiệp thảo luận về những cơ hội mới trong hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tiếp đó là các phiên tọa đàm bàn về 7 lĩnh vực, trong đó có xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo AI, phát triển bền vững, thành lập Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương và hợp tác kinh tế số.

Đặc biệt, hội nghị thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt đông đảo của lãnh đạo cấp cao các tập đoàn hàng đầu Mỹ và Trung Quốc.

Về phía Trung Quốc, danh sách tham dự có ông Tăng Dục Quần - Chủ tịch CATL – nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới; ông Robin Li - Chủ tịch Baidu; ông Vương Truyền Phúc - Chủ tịch BYD; ông Lôi Quân - Chủ tịch Xiaomi; và ông Vương Hưng Hưng - nhà sáng lập Unitree.

Trong khi đó, đoàn doanh nghiệp Mỹ có ông Brendan Nelson - Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Boeing; ông Ryan McInerney - CEO Visa; ông Michael Miebach - CEO Mastercard; bà Carol Tomé - CEO UPS; và ông Karan Bhatia - Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề chính phủ và chính sách công của Google.

Tỷ phú Elon Musk - CEO Tesla và SpaceX, không có tên trong danh sách khách mời của sự kiện, nhưng một số thông tin nói rằng ông sẽ đi cùng Tổng thống Trump.

Ông Jensen Huang - cựu CEO Nvidia, cũng không tham dự, trong bối cảnh vị tỷ phú này đang là tâm điểm của vụ bê bối liên quan đến người phụ nữ bị nghi làm gián điệp. Năm ngoái, ông là tâm điểm chú ý tại hội nghị APEC ở Hàn Quốc.

Đại diện Mỹ chiếm khoảng 20% tổng số khách mời quốc tế, tỷ lệ cao nhất trong số các nền kinh tế ngoài Trung Quốc.

Đông đảo lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp nghe thông điệp từ nhà lãnh đạo Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Thông điệp quan trọng

Sự hiện diện đông đảo này cho thấy các tập đoàn lớn của cả 2 nước vẫn tích cực tham gia thảo luận về hợp tác kinh tế, ngay cả khi Mỹ và Trung Quốc tiếp tục bất đồng về thương mại và công nghệ tiên tiến.

Một trong những sự kiện được mong đợi nhất tại hội nghị là bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong bài phát biểu sáng nay (18/11), ông Tập kêu gọi xây dựng cầu nối cởi mở và hợp tác, để khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng phát triển thịnh vượng.

Ông Tập nhấn mạnh khu vực cần ủng hộ thương mại và đầu tư tự do, cởi mở, đồng thời duy trì sự ổn định và thông suốt của các chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các bên nỗ lực thúc đẩy một cách vững chắc tiến trình hình thành Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo 10 nền kinh tế khác cũng sẽ có bài phát biểu tại sự kiện quan trọng này.

Hội nghị cũng sẽ công bố văn kiện mang tên “Sáng kiến Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC Thâm Quyến 2026”, tập hợp các khuyến nghị chính sách và đề xuất hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.

Đây là lần đầu tiên Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC ban hành một văn kiện kết quả chính thức dưới hình thức sáng kiến, dựa trên những kết quả thảo luận của giới doanh nghiệp.

Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC là một trong những sự kiện quan trọng trong Tuần lễ cấp cao APEC, nơi các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu gặp gỡ, thảo luận về những vấn đề kinh tế và thương mại.