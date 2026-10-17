Hơn 2.000 người tham gia màn đại xòe tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2026

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 khai mạc tại tỉnh Lào Cai vào tối 16/10. Ảnh: CTTĐT tỉnh Lào Cai.

Từ ngày 16 – 21/10 tại Lào Cai diễn ra Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”.

Lễ hội năm nay gắn với kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời mở đầu chuỗi hoạt động kết nối Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, kết hợp chất liệu dân gian với nghệ thuật đương đại. Chương trình được xây dựng xoay quanh câu chuyện tình yêu thủy chung của đôi trai gái, qua đó tái hiện đời sống bản làng, phong tục truyền thống và tinh thần gắn kết cộng đồng của đồng bào dân tộc Thái.

Màn đại Xòe với sự tham gia của 2.026 nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Thái đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng của Lễ hội Văn hoá, Du lịch Mường Lò năm nay. Ảnh: CTTĐT tỉnh Lào Cai.

Lần đầu tiên, đại cảnh xòe được dàn dựng như một "siêu đám cưới" của bản Mường, nơi hàng nghìn người cùng hòa vào vòng xòe để chúc phúc cho đôi lứa. Từ vòng tay của hai người yêu nhau, vòng xòe dần lan rộng, trở thành hình ảnh biểu trưng cho tình yêu thương, sự bình đẳng và tinh thần cộng đồng.

Thay vì được trình diễn thành một tiết mục độc lập, nghệ thuật Xòe Thái được lồng ghép xuyên suốt chương trình, với cao trào là màn đại xòe có sự tham gia của 2.026 người đồng bào dân tộc Thái. Trong đó, 6 điệu xòe cổ đặc trưng của vùng Mường Lò được đưa vào trình diễn, giới thiệu những giá trị văn hóa được cộng đồng người Thái gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Dịp này, UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Xòe Thái.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Xòe Thái. Ảnh: CTTĐT tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, lễ hội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm và quảng bá du lịch nhằm giới thiệu bản sắc các dân tộc vùng Tây Bắc.

Ngoài ra, chương trình diễu diễn đường phố diễn ra trên trục đường Điện Biên - Nguyễn Quang Bích với sự tham gia của khoảng 400 diễn viên thuộc 8 khối đại diện các dân tộc Thái, Kinh, Tày, Mông, Dao, Mường và Khơ Mú.

Trong khuôn khổ lễ hội, Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và Không gian kết nối sản phẩm OCOP giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch và mặt hàng đặc trưng của địa phương. Cùng với đó, “Không gian sắc màu văn hóa Tây Bắc” gồm 7 khu vực trưng bày trang phục truyền thống, nghề thủ công, nghệ thuật trình diễn dân gian và những nét văn hóa đặc sắc của các địa phương.

Du khách cũng có thể tham quan triển lãm gồm 120 bức ảnh đẹp về du lịch Tây Bắc và 100 bức ảnh với chủ đề “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”; trải nghiệm chương trình ẩm thực “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác” cùng 12 hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm du lịch và quảng bá sản phẩm địa phương.

Phát biểu tại buổi khai mạc sự kiện tối 16/10, Chủ tịch UBDN tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh cho biết địa phương chú trọng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, quan tâm đến đội ngũ nghệ nhân, hoạt động truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, tỉnh mong muốn những giá trị văn hóa đặc sắc của Mường Lò không chỉ được giới thiệu trong các mùa lễ hội mà còn trở thành sức hút lâu dài đối với du khách. Thông qua việc phát triển các sản phẩm du lịch gắn với di sản, địa phương hướng tới mở rộng cơ hội sinh kế cho người dân, đồng thời khuyến khích các thế hệ tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Hà Anh