Hơn 2.000 người được sàng lọc, phát hiện nhiều trường hợp đái tháo đường mới

Ngày 21/9, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Y tế và chính quyền địa phương tổ chức khám, sàng lọc miễn phí các bệnh không lây nhiễm tại xã Hùng Châu và xã Bạch Hà.

Các y, bác sĩ tư vấn, thông báo kết quả và đưa ra kết luận sau khi khám, sàng lọc cho người dân. ẢNH: B.V

Gần 2.000 lượt người dân tại hai địa phương được khám, tư vấn và sàng lọc các bệnh lý nội tiết, chuyển hóa, trong đó có đái tháo đường, tiền đái tháo đường và bệnh lý tuyến giáp.

Tại xã Hùng Châu, 491 người được sàng lọc đái tháo đường. Kết quả phát hiện 34 trường hợp đái tháo đường mới, chiếm 6,92%, và 67 trường hợp tiền đái tháo đường, chiếm 13,6%.

Cùng với đó, 561 người được siêu âm tuyến giáp. Qua sàng lọc, phát hiện 3 trường hợp có tổn thương TIRADS 4-5, chiếm 0,53%, cùng nhiều tổn thương tuyến giáp cần tiếp tục theo dõi.

Người dân đến đăng ký, chờ khám và sàng lọc bệnh không lây nhiễm trong chương trình khám sức khỏe tại cộng đồng. Ảnh: B.V.

Tại xã Bạch Hà, 589 người được sàng lọc đái tháo đường. Kết quả phát hiện 46 trường hợp đái tháo đường mới, chiếm 7,8%, và 84 trường hợp tiền đái tháo đường, chiếm 14,26%.

Đối với bệnh lý tuyến giáp, 630 người được siêu âm, phát hiện 4 trường hợp có tổn thương TIRADS 4-5, chiếm 0,63%, cùng nhiều tổn thương cần tiếp tục theo dõi.

Như vậy, riêng hoạt động sàng lọc đái tháo đường tại hai địa phương đã ghi nhận 80 trường hợp đái tháo đường mới và 151 trường hợp tiền đái tháo đường.

Các y, bác sĩ thực hiện xét nghiệm đường huyết, tư vấn và sàng lọc đái tháo đường cho người dân. Ảnh: B.V.

Các kết quả trên cho thấy nhiều bệnh lý nội tiết, chuyển hóa có thể tồn tại âm thầm mà người dân chưa biết. Sàng lọc giúp phát hiện sớm người mắc bệnh hoặc có nguy cơ, từ đó được tư vấn, theo dõi và quản lý phù hợp.

Đối với những trường hợp có bất thường tuyến giáp, người dân được hướng dẫn tiếp tục theo dõi hoặc thăm khám chuyên khoa khi cần thiết.

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho biết, thời gian tới đơn vị tiếp tục triển khai các hoạt động sàng lọc thường xuyên, chủ động đưa dịch vụ y tế chuyên khoa đến gần người dân, góp phần phát hiện sớm và quản lý các bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng.