Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề "Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại", do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, cộng đồng Việt phục Bách Hoa Bộ Hành và các đơn vị liên quan tổ chức.

Diễn ra nhân dịp hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), chương trình góp phần tôn vinh giá trị trang phục truyền thống, gắn hoạt động bảo tồn di sản với quảng bá du lịch và giới thiệu hình ảnh Thủ đô tới người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 được tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: BTC

Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đại diện Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu, các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân, nhà thiết kế, thành viên các câu lạc bộ di sản cùng đông đảo người dân và du khách.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh: "Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 được tổ chức với chủ đề 'Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại', tiếp tục khẳng định định hướng của Thành phố trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa".

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Theo ông Nguyễn Trần Quang, thông qua lễ hội, ngành văn hóa Thủ đô mong muốn tạo không gian kết nối giữa di sản với đời sống đương đại, gắn kết nghệ nhân, nhà thiết kế với cộng đồng, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sáng tạo và quảng bá du lịch.

Trải qua những biến đổi của lịch sử, áo dài Việt Nam không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là một giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Đối với Hà Nội, tà áo dài gắn liền với nét thanh lịch, tinh tế của người Tràng An và trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống văn hóa Thủ đô.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động xác lập Kỷ lục Người Việt toàn cầu ở hạng mục diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm có số lượng nam giới mặc áo dài tham gia nhiều nhất. Hoạt động được thực hiện với sự tham gia của 500 nam sinh viên Trường Đại học Thủy lợi, trong các thiết kế áo dài truyền thống và cách tân theo chủ đề "Áo dài nam - Dòng chảy di sản".

Phát biểu tại sự kiện, bà Khúc Thị Dậu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, nhấn mạnh: "Chương trình hôm nay mang một ý nghĩa rất riêng khi hình ảnh 500 nam sinh viên trong tà áo dài truyền thống được tôn vinh và xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu. Đây không chỉ là sự tiếp nối và gìn giữ nét đẹp cổ truyền, mà còn khẳng định áo dài là di sản văn hóa của cả dân tộc, dành cho tất cả mọi người. Với sứ mệnh kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu áo dài và đưa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối giữa truyền thống và hiện đại".

Bà Khúc Thị Dậu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Bà Khúc Thị Dậu cho biết thêm, kể từ khi chính thức hoạt động vào tháng 9/2025, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã nỗ lực mở rộng mạng lưới hội viên trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu đưa áo dài Việt Nam trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sau phần nghi thức, đoàn diễu hành hơn 2.000 người xuất phát từ khu vực sân khấu chính gần đền Bà Kiệu, di chuyển qua các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là các đội cờ quạt, múa lân, múa rồng và trống hội. Tiếp nối là khối đại biểu, nghệ nhân, đoàn 500 nam sinh viên tham gia xác lập kỷ lục cùng khoảng 700 hội viên Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đến từ Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Thái Nguyên.

Đặc biệt, cộng đồng Việt phục Bách Hoa Bộ Hành với khoảng 800 bạn trẻ tham gia đã giới thiệu tới công chúng nhiều mẫu trang phục cung đình và dân gian qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn như áo giao lĩnh, áo viên lĩnh, áo nhật bình, áo tấc và áo ngũ thân...

Khối Việt Phong Cổ Lục thu hút sự chú ý của người dân Thủ đô và du khách quốc tế. Ảnh: Long Trần

Khép lại đội hình diễu hành là màn trình diễn của 150 nữ thành viên đội trống thuộc khối trống di sản áo dài hữu nghị, góp thêm không khí sôi động cho chương trình.

Được tổ chức trong không gian văn hóa hồ Hoàn Kiếm, chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 góp phần tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống, đồng thời tạo thêm hoạt động trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách đến Thủ đô./.