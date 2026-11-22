Ngày Văn hoá Việt Nam

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Với chủ đề “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại”, lễ hội hướng tới tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam trong đời sống hiện đại, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Thủ đô tới người dân và du khách.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là một giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Trải qua những biến đổi của lịch sử, áo dài vẫn không ngừng phát triển, trở thành biểu tượng văn hóa Việt Nam, phản ánh lịch sử, thẩm mỹ, phong tục và tâm hồn dân tộc.

Toàn cảnh chương trình diễu hành Áo dài du lịch Hà Nội năm 2026. Ảnh: BTC

Theo ông Nguyễn Trần Quang, với Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, áo dài còn gợi nhắc cốt cách thanh lịch, tinh tế của người Tràng An. Hình ảnh hàng nghìn người cùng khoác lên mình trang phục truyền thống, diễu hành giữa không gian hồ Hoàn Kiếm là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những giá trị văn hóa được cha ông trao truyền với sức sáng tạo của con người hôm nay.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn với sự tham gia của 500 sinh viên mặc áo dài nam, hướng tới xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất. Hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tổ chức.

Đánh giá về hoạt động này, ông Nguyễn Trần Quang cho rằng, sự hiện diện của 500 nam giới trong trang phục áo dài góp phần khẳng định áo dài không chỉ là biểu tượng vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam mà còn là di sản văn hóa chung của dân tộc, là niềm tự hào của mỗi người Việt. Qua đó, chương trình kỳ vọng khơi dậy tình yêu và sự quan tâm của cộng đồng đối với trang phục truyền thống, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Hơn 2.000 người trong trang phục áo dài và cổ phục truyền thống tham gia chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản” tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: BTC

NSƯT Chiều Xuân cùng nhiều nghệ sĩ khác tham dự chương trình diễu hành. Ảnh: BTC

Cùng với đó, Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” quy tụ khoảng 800 người trong trang phục cổ phục, áo dài ngũ thân và nhiều dạng thức trang phục truyền thống như áo tấc, áo nhật bình, áo giao lĩnh, áo viên lĩnh... Các trang phục được giới thiệu theo từng nhóm, góp phần tái hiện sự phong phú trong lịch sử trang phục Việt Nam.

Ngoài ra, khoảng 700 thành viên Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đến từ nhiều tỉnh, thành phố cũng tham gia diễu hành, tạo nên không gian trình diễn đa dạng sắc màu giữa trung tâm Thủ đô.

Trong khuôn khổ lễ hội, tại Bảo tàng Hà Nội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm được tổ chức trong ba ngày. Riêng ngày 22/11 có chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển”, trình diễn thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản” và cuộc thi thiết kế áo dài với chủ đề “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại”. Không gian trưng bày còn giới thiệu các bộ sưu tập áo dài, phụ kiện, vải lụa và sản phẩm thủ công truyền thống, kết hợp workshop và hoạt động trình diễn nghề thủ công.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội kỳ vọng, thông qua lễ hội, áo dài sẽ hiện diện sâu rộng hơn trong đời sống xã hội, trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo nghệ thuật, thiết kế thời trang và phát triển sản phẩm du lịch. Qua đó, góp phần gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh Thủ đô giàu bản sắc, năng động và hội nhập.

Một số hình ảnh tại chương trình: