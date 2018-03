Hơn 2.000 người chết vì tai nạn giao thông trong quý I/2018

Trong quý I/2018, hơn 2.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, tăng so với cùng kỳ 1,66%.

Đây là con số vừa được báo cáo trong Hội nghị trực tuyến sơ kết an toàn giao thông quý I/2018 do Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì.

Theo thống kê, có tới 27 địa phương có số người thiệt mạng tăng so với cùng kỳ năm trước, 14 tỉnh tăng trên 40%. Đặc biệt, có 3 tỉnh có số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tăng trên 150% là Cà Mau, Tây Ninh, Cao Bằng.

Đặc biệt, vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ chạy ngược chiều và ô tô chở khách trên cao tốc gây nhiều tranh cãi và gây tâm lý hoang mang trong dư luận.

Các đại biểu cho rằng số người chết vì tai nạn giao thông tăng do quý I là tháng có Tết, nhu cầu đi lại tăng cao, những vi phạm về tốc độ, nồng độ, chở quá số người quy định tăng đột biến.

Trong khi đó, các cơ quan chức năng chưa đủ lực lượng, phương tiện để khép kín địa bàn tuần tra kiểm soát, còn tâm lý nể nang, thiếu cương quyết trong xử lý những vi phạm của người tham gia giao thông trong dịp nghỉ Tết và ở khu vực nông thôn.

