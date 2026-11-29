Các đội dự thi nội dung Tên lửa nước.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Thắm, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, ngày hội nhằm tạo sân chơi khoa học, kỹ thuật thiết thực, bổ ích; khuyến khích học sinh, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo, khám phá năng lực bản thân và vận dụng kiến thức đã học vào nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn.

Ngày hội mở đầu với những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Ngày hội diễn ra sôi nổi với 3 nội dung thi đấu gồm: Thiết kế và chế tạo Robot chữa cháy, Tên lửa nước và Xe chạy bằng thủy lực.

Ở nội dung Robot chữa cháy, các đội thi thiết kế, chế tạo và vận hành robot thực hiện nhiệm vụ vận chuyển nước từ khu vực xuất phát đến mô hình tòa nhà giả định xảy ra hỏa hoạn để phun nước chữa cháy.

Bà Lê Thị Thắm, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu khai mạc.

Lãnh đạo Nhà văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu tri ân các cá nhân, đơn vị đồng hành.

Cũng tại ngày hội, cuộc thi Tên lửa nước mang đến những màn tranh tài hấp dẫn qua hai vòng thi. Ở vòng 1, các đội điều khiển tên lửa nước bay lên cao, bung dù và đáp xuống vị trí an toàn. Vòng 2 đòi hỏi khả năng tính toán, điều chỉnh góc phóng để tên lửa bắn trúng khu vực mục tiêu do Ban Tổ chức quy định.

Sôi nổi nội dung thi Tên lửa nước.

Trong khi đó, cuộc thi Xe chạy bằng thủy lực thu hút sự cổ vũ nhiệt tình với những màn đua tốc độ gay cấn. Các đội chế tạo xe có chiều cao tối đa 1m, sử dụng 1 lít nước làm nguồn động lực. Các xe thi đấu đối kháng trực tiếp trên đường đua dài 10m, rộng 0,6m, thể hiện khả năng vận dụng kiến thức vật lý vào thực tiễn.

Nội dung Thiết kế và chế tạo Robot chữa cháy.

Các nội dung thi được tổ chức theo hai bảng: Bảng A dành cho học sinh THCS và Bảng B dành cho học sinh THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học.

Nội dung thi Xe chạy bằng thủy lực.

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức trao 6 giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba, 90 giải Khuyến khích cùng các giải phụ cho những đội thi xuất sắc ở 3 nội dung.