Hơn 2.000 học sinh được hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn tại xã Tam Hưng

Hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho hơn 2.000 học sinh

Chương trình được tổ chức tại Trường THPT Thanh Xuân và Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 13, phân hiệu Thanh Oai, với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh, trong đó có khoảng 1.200 học sinh Trường THPT Thanh Xuân và 800 học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 13.

Hướng dẫn kỹ năng lái xe cho hơn 2000 học sinh tại xã Tam Hưng.

Tham dự chương trình có ông Phạm Văn Chắt, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Xuân; ông Bùi Đức Tôn, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 13, cùng đại diện Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Tam Hưng.

CSGT hướng dẫn học sinh ý nghĩa các loại biển báo.

Tại chương trình, cán bộ Cảnh sát giao thông đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phân tích các lỗi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh, nhất là việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng điều kiện theo quy định, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng cách.

Công an xã hướng dẫn học sinh các tính năng của phương tiện.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, học sinh còn được hướng dẫn trực tiếp các kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn, từ kiểm tra phương tiện trước khi vận hành, tư thế ngồi lái, cách sử dụng phanh, quan sát và xử lý các tình huống có thể phát sinh trong quá trình tham gia giao thông.

Nhiều tình huống giao thông gần gũi với thực tế được đưa ra

Việc trao đổi trực tiếp góp phần nâng cao kiến thức pháp luật của học sinh.

Thông qua hình thức trao đổi, hỏi đáp trực tiếp và thực hành minh họa, nhiều tình huống giao thông gần gũi với thực tế được đưa ra để học sinh nhận diện nguy cơ, lựa chọn cách xử lý phù hợp.

Qua đó, giúp các em hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân khi điều khiển phương tiện, không chủ quan, tùy tiện hoặc vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

Học sinh các trường thực hành lái xe trong sa hình.

Hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy tại các cơ sở giáo dục là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Qua đó, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các nhà trường, lực lượng Công an cơ sở đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn đến gần hơn với từng học sinh, góp phần phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông từ sớm, từ xa.