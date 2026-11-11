Hơn 2.000 học sinh của phường Thanh Khê được khám mắt miễn phí

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn trao tặng hàng nghìn suất khám mắt miễn phí và các suất học bổng cho đại diện Trường THCS Nguyễn Chơn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo đó, hơn 2.000 học sinh của Trường THCS Nguyễn Chơn và phân hiệu tại số 182 Yên Khê 1 (phường Thanh Khê) được các y, bác sĩ kiểm tra thị lực, khám sàng lọc tật khúc xạ, bệnh về mắt; đồng thời tư vấn cách bảo vệ và chăm sóc mắt. Các em học sinh có dấu hiệu bất thường đều được hướng dẫn khám và điều trị chuyên khoa.

Dịp này, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn cũng trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập với tổng trị giá 10 triệu đồng.

Được biết, trong chuỗi chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng giữa hai đơn vị, trong tháng 11 và 12/2026 sẽ tiếp tục tổ chức 25 đợt khám sức khỏe cho người lớn (trung bình 200 người/đợt); phẫu thuật mắt cho 124 người; khám mắt cho 7.000 học sinh và trao học bổng cho 30 em. Tổng trị giá của chuỗi chương trình là 1 tỷ đồng.

Khám mắt miễn phí cho học sinh Trường THCS Nguyễn Chơn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Thông qua các hoạt động thiết thực, Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục kết nối nguồn lực từ các doanh nghiệp, cơ sở y tế và cộng đồng để đưa sự trợ giúp đến với học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn, gắn đợt thi đua với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống của nhân dân.

Đây là hoạt động nằm trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và 50 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng (12/11/1976 - 12/11/2026).