Hơn 2.000 em có hoàn cảnh khó khăn tại xã miền núi Lâm Đồng đón trung thu sum vầy

Các em có hoàn cảnh khó khăn đón Trung thu. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngày 21/9, Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn cho biết, xã vừa phối hợp Câu lạc bộ Vì Cộng đồng tổ chức chương trình “Trung thu Phan Sơn 2026” cho các em nhỏ với những phần quà thiết thực, trò chơi dân gian và hoạt động đầy ý nghĩa khác.

Tại chương trình, các em đã được thưởng thức tiết mục múa lân, các màn trình diễn ảo thuật đến từ ảo thuật gia cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Bên cạnh đó, các em nhỏ được tham gia các trò chơi dân gian như ném bóng vào rổ, ném vòng, tô tượng, vẽ tranh... với các phần thưởng là bánh kẹo, dụng cụ học tập.

Chương trình tổ chức hơn 2.000 em có hoàn cảnh khó khăn tham gia. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Đồng thời, Ban tổ chức cũng triển khai các gian hàng ẩm thực với những suất ăn phong phú, đa dạng được các em nhỏ rất yêu thích. Các gian hàng giày dép, quần áo với giá 0 đồng cho các em nhỏ lựa chọn.

Ngoài ra, chương trình trao tặng 5 máy lọc nước, 20 bộ bàn ghế học sinh, 50 suất học bổng và các phần quà cho các học sinh trên địa bàn. Cùng với đó, Ban tổ chức cũng trực tiếp trao tặng 1.750 phần quà là các nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn tại xã miền núi.

Các lực lượng tặng quà cho người dân. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Nguyễn Thụy Phú chia sẻ, đây thực sự là một mùa Trung thu đầy ý nghĩa, ấm áp với người dân và các em nhỏ tại xã miền núi.