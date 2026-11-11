Hơn 2.000 chuyên gia da liễu trong và ngoài nước dự Hội nghị Da liễu khu vực Á-Úc lần thứ 27

Phiên khai mạc Hội nghị được tổ chức tối 11/11. (Ảnh: CƯỜNG NGUYỄN)

Hơn 2.000 đại biểu là các bác sĩ, nhà khoa học và chuyên gia da liễu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị; trong đó nhiều báo cáo viên đến từ Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Hoa Kỳ và châu Âu.

Việc Việt Nam đăng cai RCD 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với chuyên ngành da liễu. Không chỉ là dịp đón tiếp cộng đồng chuyên gia quốc tế, hội nghị còn thể hiện năng lực tổ chức, nghiên cứu và hội nhập của ngành da liễu Việt Nam; đồng thời góp phần xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật.

Giáo sư Nguyễn Hữu Sáu, Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: CƯỜNG NGUYỄN)

Trong ba ngày diễn ra, hội nghị có 44 phiên khoa học chuyên đề, 2 phiên toàn thể, cùng các hội thảo bên lề và khóa đào tạo trước hội nghị. Các nội dung khoa học trải rộng từ vảy nến, viêm da cơ địa, trứng cá, bệnh da tự miễn, bệnh da bọng nước, ung thư da, bệnh da nhiễm trùng và các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục đến rối loạn sắc tố, laser, phẫu thuật da và thẩm mỹ nội khoa… Chương trình kết hợp các báo cáo nghiên cứu, cập nhật chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm thực hành, tạo cơ hội tiếp cận nhiều góc nhìn lâm sàng khác nhau.

Điểm nhấn của hội nghị là sự kết nối giữa những hiểu biết mới về cơ chế bệnh sinh với lựa chọn điều trị trên từng nhóm người bệnh. Các báo cáo cập nhật về liệu pháp sinh học, điều trị đích, hệ vi sinh vật da và những xu hướng ứng dụng công nghệ trong da liễu góp phần làm rõ khả năng đưa bằng chứng khoa học vào thực hành lâm sàng.

Bên cạnh các phiên báo cáo, hoạt động thảo luận và đào tạo chuyên sâu là cơ hội để bác sĩ trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận kỹ thuật mới và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Các hội thảo tiền hội nghị được tổ chức liên tục để các đại biểu cùng báo cáo, trao đổi về các phương pháp khám, điều trị cho người bệnh. (Ảnh: CƯỜNG NGUYỄN)

RCD 2026 đồng thời là không gian gặp gỡ giữa các hội chuyên ngành, cơ sở khám chữa bệnh, trường đại học và tổ chức nghiên cứu. Những trao đổi tại hội nghị được kỳ vọng thúc đẩy các sáng kiến hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng cơ hội tham gia mạng lưới nghiên cứu khu vực.

Giáo sư Nguyễn Hữu Sáu, Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, đại diện Ban tổ chức khẳng định: Việc đồng thời đăng cai tổ chức chuỗi sự kiện lớn là minh chứng rõ nét cho năng lực nghiên cứu, năng lực tổ chức và sự phát triển vượt bậc của ngành da liễu Việt Nam trên bản đồ y khoa quốc tế. Hội nghị là sự kết nối sâu sắc giữa nghiên cứu cơ bản với thực hành lâm sàng, đưa bằng chứng khoa học vào thực tiễn khám chữa bệnh nhằm trực tiếp nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh.

Lễ công nhận và trao chứng nhận hội viên Hội hàn lâm Da liễu châu Á năm 2026. (Ảnh: CƯỜNG NGUYỄN)

Ngay trước phiên khai mạc đã diễn ra lễ công nhận và trao chứng nhận hội viên Hội hàn lâm Da liễu châu Á (AADV) năm 2026 nhằm tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của các chuyên gia trong lĩnh vực da liễu, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của các nhà nghiên cứu Việt Nam trong cộng đồng khu vực và quốc tế. 80 hội viên Việt Nam đã được công nhận hội viên AADV. Nhận chứng nhận không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp chuyên môn, mà còn mở ra cơ hội kết nối, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với cộng đồng da liễu khu vực và quốc tế, qua đó góp phần khẳng định vị thế của y học Việt Nam.