Hơn 19 triệu người Sudan đối mặt thảm họa nạn đói: Mỹ và EU kêu gọi can thiệp khẩn cấp

Theo Reuters, tuyên bố chung nhấn mạnh cộng đồng quốc tế "không còn thời gian để lãng phí" và cần những hành động tức thời để đẩy lùi nguy cơ nạn đói bùng phát diện rộng.

Dẫn dữ liệu từ Hệ thống Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC), tuyên bố cho biết khoảng 19,5 triệu người tại Sudan (tương đương 41% dân số) đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính. Trong số này, 5 triệu người đã rơi vào mức độ khẩn cấp.

Nếu không có sự can thiệp tức thì để đảo ngược tình thế, số trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng tại Sudan dự kiến sẽ vượt mốc 825.000 em. Đồng thời, các khu vực rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực có nguy cơ tăng gấp đôi so với đánh giá ban đầu.

Hàng triệu người dân Sudan phải rời bỏ nhà cửa do cuộc chiến kéo dài. Ảnh: UNHCR/Andrew McConnell

Khủng hoảng "kép": Nội chiến và hạn hán

Các quốc gia ký kết tuyên bố khẳng định: "Xung đột chính là động lực cốt lõi gây ra cuộc khủng hoảng nạn đói tại Sudan".

Cuộc nội chiến kéo dài từ tháng 4/2023 giữa Quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đã tàn phá nghiêm trọng các cơ sở hạ tầng thiết yếu, làm đứt gãy chuỗi cung ứng và sản xuất lương thực. Cuộc chiến này cũng đã buộc hơn 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng di tản lớn nhất thế giới hiện nay.

Tình hình càng trở nên tồi tệ khi các hoạt động viện trợ liên tục bị cản trở có hệ thống. Cùng với đó, tác động của hiện tượng El Niño đã gây ra đợt hạn hán khốc liệt trên hơn một nửa lãnh thổ Sudan. Lượng mưa ghi nhận từ tháng 7 đến tháng 9 vừa qua đã chạm mức thấp nhất trong hơn ba thập kỷ.

Kêu gọi đình chiến nhân đạo

Trước tình cảnh cận kề thảm họa, liên minh các nước hối thúc các bên xung đột lập tức dỡ bỏ mọi rào cản, bảo đảm "quyền tiếp cận nhân đạo đầy đủ, an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở", đồng thời phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đội ngũ nhân viên cứu trợ.

Tuyên bố chung cũng kêu gọi quốc tế khẩn trương tăng cường tài trợ, hỗ trợ vụ mùa đông sắp tới và củng cố năng lực ứng phó tại địa phương.

Đáp lại lời kêu gọi trên, Tổ chức Điều phối người di tản và tị nạn tại Sudan hoan nghênh tuyên bố chung, đồng thời khẩn thiết yêu cầu các bên lập tức ngừng bắn và thiết lập một lệnh đình chiến nhân đạo kéo dài ít nhất 90 ngày.

Thực tế trên chiến trường vẫn đang diễn biến hết sức bi đát. Theo dữ liệu từ Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR), chỉ trong ba tuần đầu tháng 10 (từ 1/10 đến 21/10), các đợt không kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các khu dân cư và chợ truyền thống đã cướp đi sinh mạng của 306 dân thường và làm hàng trăm người khác bị thương, tiếp tục khoét sâu thêm vết thương nhân đạo tại quốc gia Bắc Phi này.