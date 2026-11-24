Cán bộ Chi nhánh số 09 (Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội) hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng làm TTHC tại nhà.

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về triển khai Tổ Hành chính công xung kích hỗ trợ người có công, gia đình chính sách, người yếu thế và các trường hợp bất khả kháng trong tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính, 100% điểm hỗ trợ dịch vụ công thuộc các chi nhánh của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã thành lập và tổ chức hoạt động các tổ xung kích. Theo đó, các Tổ chủ động rà soát, liên hệ với những trường hợp có nhu cầu hỗ trợ, đặc biệt là người cao tuổi, người có công, người gặp khó khăn trong đi lại, thất lạc hoặc thiếu giấy tờ cần thiết.

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch Số 56/KH-TTPVHCC về triển khai hỗ trợ thủ tục hành chính phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã triển khai hỗ trợ thủ tục hành chính, tập trung vào 15 thủ tục liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, người có công và thân nhân người có công. Các chi nhánh và điểm hỗ trợ dịch vụ công số tổ chức luồng ưu tiên đối với hồ sơ người có công; phối hợp UBND xã, phường rà soát nhu cầu, số hóa hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, đối soát dữ liệu dân cư qua VNeID và trả kết quả tại nhà đối với những trường hợp cần được hỗ trợ. Thông tin cá nhân, gia đình liệt sĩ được bảo đảm bí mật theo quy định. Các Tổ hành chính công xung kích với tinh thần “Đến trước nhu cầu-Tiên phong phục vụ” đã chủ động tìm đến người dân, kịp thời hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ công.

Theo số liệu tổng hợp của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, từ ngày 13-2 đến giữa tháng 11-2026, 12 chi nhánh của Trung tâm đã hỗ trợ 19.025 lượt người dân. Trong đó, 7.356 lượt được hỗ trợ tại nhà, chiếm 38,7%; 11.669 lượt được hỗ trợ tại nhà văn hóa, chiếm 61,3%.

Trong các nhóm đối tượng được hỗ trợ, người cao tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất, với hơn 18.000 lượt, tương đương khoảng 95% tổng số lượt phân loại. Đây cũng là nhóm gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó, các tổ xung kích còn hỗ trợ người có công, người khuyết tật, người yếu thế và những trường hợp bất khả kháng.

Về lĩnh vực thủ tục, hộ tịch - tư pháp chiếm tỷ trọng chủ yếu với 17.891 lượt, tương đương khoảng 94% số lượt được phân loại. Các lĩnh vực còn lại gồm an sinh xã hội với 579 lượt, đất đai 444 lượt và một số nhóm thủ tục khác.

Cùng với hoạt động thường xuyên, các Tổ Hành chính công xung kích còn tham gia đợt cao điểm theo Kế hoạch số 271 của UBND thành phố về hỗ trợ ủy quyền, chứng thực chữ ký phục vụ nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian từ ngày 10 đến 25-7-2026. Kết quả, toàn thành phố ghi nhận 2.528 lượt hỗ trợ.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu trong cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mà công nghệ mang lại, vẫn tồn tại một “khoảng cách số” đối với nhiều nhóm đối tượng như người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội hay những trường hợp không thể tự mình thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Trong bối cảnh đó, mô hình Tổ hành chính công xung kích không chỉ giúp giải quyết các thủ tục hành chính mà còn góp phần thay đổi tư duy phục vụ; nâng cao chất lượng phục vụ người dân; đồng thời, từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ hành chính đa tầng gắn với cộng đồng, thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở.