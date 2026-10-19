Hơn 180 vận động viên tham gia Giải Vô địch Đấu kiếm Đông Nam Á

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Năm nay, giải đấu có sự tham dự của hơn 180 vận động viên đến từ 5 quốc gia trong khu vực, gồm: Việt Nam, Singapore, Malaysia, Philippines và Campuchia. Các vận động viên tham gia thi đấu, tranh tài 12 nội dung (6 cá nhân, 6 đồng đội) gồm: kiếm ba cạnh, kiếm chém và kiếm liễu. Trước lễ khai mạc, nhiều trận đấu hấp dẫn đã diễn ra.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức, chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập thành phố Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2026), hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026).

Trận chung kết giữa nam vận động viên Việt Nam và Philippines.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức giải đấu góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh năng động, thân thiện, có năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế; qua đó thúc đẩy giao lưu thể thao, du lịch và tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh tin tưởng, mỗi vận động viên, huấn luyện viên và du khách khi trở về nước sẽ trở thành một sứ giả, góp phần lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung thân thiện, giàu bản sắc và hiếu khách đến bạn bè quốc tế thông qua những câu chuyện, trải nghiệm thực tế và các phương tiện truyền thông.

Quang cảnh ngày thi đấu ngày khai mạc.

Giải đấu là dịp để các vận động viên trong khu vực giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn đấu kiếm trong khu vực Đông Nam Á.

Giải đấu diễn ra đến ngày 24/10.