Hơn 180 học viên tham gia lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Theo đó, trong 2 ngày, các học viên được học tập, tiếp thu nội dung của các chuyên đề: Tổng quan chuyển đổi số cấp xã; Kỹ năng hoạt động của Tổ CNSCĐ tại cơ sở; Kiến thức chung về chuyển đổi số; Nâng cao năng lực số: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thư công vụ và định danh điện tử (VNeID); Kỹ năng số cơ bản; Hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt và mua bán trên sàn thương mại điện tử; Sử dụng nền tảng “Bình dân học vụ số” của tỉnh Lai Châu.

Lớp bồi dưỡng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2026; tạo sự lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Tân Phong.

Các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng phường Tân Phong tích cực tham gia lớp bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng số.

Đồng thời, qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên được cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của 29 Tổ CNSCĐ trong tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng, dịch vụ số và các tiện ích số thiết thực.