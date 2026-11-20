Phối cảnh một góc Khu đô thị Hòa Vang.

Ranh giới dự án tiếp giáp khu dân cư hiện trạng và đường ĐH5 ở phía nam; giáp quốc lộ 14B cùng khu dân cư chợ Túy Loan ở phía đông; giáp đất nông nghiệp và khu dân cư hiện trạng ở phía bắc, phía tây. Hiện trạng sử dụng đất trong khu vực chủ yếu là đất nông nghiệp, đất nhà vườn diện tích nhỏ gắn liền với sản xuất nông nghiệp.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị mới hoàn chỉnh, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan, nhà ở, các công trình văn phòng, thương mại - dịch vụ và tiện ích đi kèm.

Chủ đầu tư được phép xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô, bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật và UBND thành phố.

Sơ đồ quy hoạch Khu đô thị Hòa Vang.

Khu đô thị Hòa Vang có quy mô dân số khoảng 33.910 người, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 183,9ha, bao gồm các hạng mục: nhà ở (nhà ở liền kề xây dựng để bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng, nhà ở chung cư, nhà ở xã hội), các công trình văn phòng, thương mại - dịch vụ và tiện ích đi kèm, khu hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Dự án có tổng mức đầu tư 18.922 tỷ đồng; trong đó chi phí thực hiện khoảng 13.580 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng hơn 2.500 tỷ đồng cùng khoảng 360 lô đất tái định cư.

Từ nay đến quý II/2027, thành phố triển khai lựa chọn nhà đầu tư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng được giao làm bên mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Phối cảnh các công trình văn phòng, thương mại, dịch vụ và tiện ích đi kèm.

Từ quý II/2027 đến quý II/2028, địa phương sẽ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và giao đất, cho thuê đất. Dự án bắt đầu thi công từ quý III/2027 đến quý III/2034 và hoàn thành vào quý IV/2034.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hoà Vang cho hay, địa phương rất kỳ vọng và quyết tâm thúc đẩy dự án Khu đô thị Hòa Vang sớm được triển khai nhằm hình thành lõi hạ tầng đô thị, thay đổi diện mạo kinh tế, phát triển thương mại - dịch vụ.

Đồng thời, dự án cũng sẽ tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống của người dân Hòa Vang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng trong những năm tới.