Hơn 18.380 cán bộ quán triệt các văn bản của Tỉnh ủy An Giang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành phát biểu kết luận tại hội nghị.

Hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy đến 115 điểm cầu cấp tỉnh và các xã, phường, đặc khu.

Dự hội nghị có đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang.

Tránh quán triệt nghị quyết chung chung

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Minh Thành yêu cầu các cấp ủy đổi mới cách quán triệt, triển khai nghị quyết; việc tiếp thu và cụ thể hóa phải được tiến hành song song, gắn với thực tiễn và đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.

Theo đồng chí Lâm Minh Thành, các kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị phải xác định rõ thời gian, tiến độ và đầu việc. Các chi bộ, chi ủy cần đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, tránh chỉ đạo chung chung mà phải đi sâu vào từng vấn đề, giao nhiệm vụ trọng tâm để đảng viên cùng thảo luận và thực hiện.

Hội nghị tập trung quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW, Nghị quyết số 31-NQ/TW và Chương trình số 47-CTr/TW của Trung ương. Các nội dung hướng đến đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cán bộ chủ chốt cơ sở.

Các văn bản cũng đề ra nhiệm vụ siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và sử dụng cán bộ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong trình bày nội dung tại hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,76%

Một nội dung đáng chú ý tại hội nghị là chương trình hành động thực hiện Kết luận số 106-KL/TW về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Theo kế hoạch, An Giang phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2027 đạt từ 10,76% trở lên; khai thác lợi thế biển, đảo, biên giới, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, kinh tế biển, công nghiệp chế biến và nông nghiệp giá trị cao. Tỉnh cũng đặt nhiệm vụ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Về dài hạn, An Giang định hướng chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng suất lao động; tăng cường liên kết giữa các cực tăng trưởng Long Xuyên, Rạch Giá, Phú Quốc, Châu Đốc, Hà Tiên, Tịnh Biên và các hành lang kinh tế.

Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, hướng đến xây dựng An Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, đưa đặc khu Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế.

Hội nghị cũng triển khai kế hoạch thực hiện Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, nhằm xác định rõ trách nhiệm, ngăn ngừa trục lợi, xung đột lợi ích, tham nhũng, tiêu cực, đồng thời khuyến khích hoạt động kinh doanh chính đáng, minh bạch.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Minh Thành yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chính trị, tuyên truyền và quán triệt các văn bản đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân bằng hình thức thiết thực.

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang, các cấp ủy phải hoàn thành việc học tập, quán triệt chậm nhất ngày 30/11/2026.