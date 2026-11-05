Hơn 18.000 căn nhà ở cho thuê dự kiến hoàn thành năm 2026

Bộ Xây dựng dự kiến cả nước hoàn thành 18.049 căn nhà ở cho thuê trong năm 2026. Ảnh minh họa: Vietnamplus

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh đã thông tin về tiến độ phát triển nhà ở xã hội, trong đó có phân khúc nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp và công nhân.

Theo Bộ Xây dựng, lũy kế đến thời điểm báo cáo, cả nước có 114 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang triển khai, với tổng quy mô 63.970 căn dành cho thuê.

Đáng chú ý, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê vào tháng 6/2026, cả nước đã có 29 dự án mới được khởi công, với tổng quy mô khoảng 85.594 căn. Trong đó, 33.886 căn được bố trí dành cho thuê, chiếm khoảng 40% tổng số căn hộ tại các dự án này.

Về tiến độ thực hiện, cả nước đã hoàn thành 8.314 căn nhà ở cho thuê, đạt 48% kế hoạch năm. Bộ Xây dựng dự kiến đến hết năm 2026, số căn hoàn thành có thể đạt 18.049 căn, tương đương 104% kế hoạch thực giao.

Như vậy, theo dự báo được công bố tại họp báo, phân khúc nhà ở cho thuê có khả năng vượt chỉ tiêu năm 2026, trong khi tổng số căn nhà ở xã hội hoàn thành trên cả nước được dự kiến đạt 90% kế hoạch.

Liên quan đến các giải pháp hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh cho biết, thời gian qua đã có nhiều biện pháp được triển khai, song việc tháo gỡ khó khăn còn mang tính riêng lẻ, chủ yếu thực hiện khi phát sinh kiến nghị, đề xuất.

Hiện Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì tham mưu sửa đổi, hoàn thiện Luật Nhà ở để trình Quốc hội. Các nội dung dự thảo hướng tới việc bảo đảm người thu nhập thấp, công nhân và những đối tượng được hưởng chính sách có thể mua, thuê hoặc thuê dài hạn nhà ở với mức giá phù hợp.

Trong đó, dự thảo đề cập việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp; tạo lập nguồn vốn hỗ trợ và bổ sung các chính sách ưu đãi dành cho chủ đầu tư.

Các chính sách được đề xuất gồm miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; ưu đãi thuế, tín dụng và cơ chế xác định giá thuê trên cơ sở chi phí hợp lý, hợp lệ, lợi nhuận định mức, không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước vào giá nhà ở.