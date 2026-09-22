Hơn 178 triệu đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn phường Hòa Khánh

Trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của phường Hòa Khánh. Ảnh: QUANG THẮNG

Chương trình trao 52 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng các phần hỗ trợ như xe lăn, cặp sách, áo quần, giày dép, bàn học và vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho trẻ khuyết tật. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 178 triệu đồng.

Trước đó, Chương trình phát triển vùng Liên Chiểu do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ phối hợp với các khu dân cư trên địa phường Hòa Khánh tổ chức các hoạt động vui hội trăng rằm, tặng gần 7.300 suất quà cho thiếu nhi với tổng số tiền gần 320 triệu đồng.