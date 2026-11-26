Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Theo kết quả nghiên cứu, phạm vi dự án tập trung vào đoạn Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh, gồm 18 đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.144km. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 178.335 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong năm 2027. (Ảnh: IT)

Các đoạn tuyến hiện có quy mô 4 làn xe hạn chế sẽ được nghiên cứu mở rộng lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, đang khai thác với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, cũng được đề xuất mở rộng lên 6 làn nhằm bảo đảm đồng bộ với các đoạn tuyến liền kề. Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn bộ phương án khoảng 178.335 tỷ đồng.

Trong số 18 đoạn tuyến, có 3 đoạn đang do nhà đầu tư thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, gồm Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo, với tổng chiều dài khoảng 178km. Sơ bộ kinh phí mở rộng các đoạn này khoảng 27.948 tỷ đồng, dự kiến chia thành 3 dự án thành phần độc lập.

Đối với nhóm dự án trên, mức vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ sẽ được xác định căn cứ hợp đồng PPP đã ký, lưu lượng giao thông và kết quả phân tích tài chính chi tiết. Theo đề xuất bước đầu của các nhà đầu tư hiện hữu, phần vốn ngân sách hỗ trợ có thể chiếm khoảng 60-70% tổng mức đầu tư mở rộng, tương ứng 17.000-20.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng dự kiến giao các nhà đầu tư hiện hữu lập đề xuất dự án theo quy định của Luật Đường bộ và các quy định liên quan.

Đối với 15 đoạn tuyến đầu tư công, Bộ Xây dựng đề xuất chia thành 2 dự án thành phần, gồm đoạn phía Bắc từ Mai Sơn - Cam Lộ dài khoảng 415km, tổng mức đầu tư sơ bộ 72.181 tỷ đồng và đoạn phía Nam từ Quảng Ngãi - Dầu Giây dài khoảng 551km, tổng mức đầu tư sơ bộ 78.206 tỷ đồng.

Hai dự án dự kiến triển khai theo phương thức PPP, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu khả thi và nhu cầu tham gia của các doanh nghiệp, Bộ Xây dựng sẽ triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2027.