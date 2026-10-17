Hơn 174.000 người mắc bệnh hô hấp do cháy rừng ở Indonesia

Tình trạng ô nhiễm khói mù gây lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng

Trong số trên có 40.363 trẻ em, nhóm đối tượng được đánh giá đặc biệt dễ bị tổn thương trước ô nhiễm không khí.

Đại diện phụ trách sức khỏe môi trường của Kemenkes, bà Then Suyanti, cho biết số liệu được tổng hợp từ 7 tỉnh trọng điểm thường xuyên xảy ra cháy rừng và đất, gồm Riau, Jambi, Nam Sumatra, Tây Kalimantan, Trung Kalimantan, Nam Kalimantan và Đông Kalimantan.

Khói mù từ các đám cháy kéo dài nhiều tuần qua đã làm chất lượng không khí tại nhiều khu vực ở Indonesia giảm mạnh, gây lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và những người mắc bệnh nền về hô hấp.

Dù số người bị ảnh hưởng rất lớn, Chính phủ Indonesia hiện vẫn chưa ban bố tình trạng thảm họa quốc gia đối với các vụ cháy rừng và đất.

Bộ trưởng Điều phối Chính trị và An ninh Dudung Abdurachman khẳng định chính phủ vẫn có khả năng kiểm soát tình hình.

Theo ông, Tổng thống Prabowo Subianto đang đặc biệt quan tâm đến công tác dập lửa và yêu cầu các cơ quan liên quan sớm chấm dứt tình trạng cháy rừng.

“Tổng thống muốn vấn đề cháy rừng và đất được giải quyết sớm nhất có thể. Ông rất tập trung vào vấn đề này”, ông Dudung nói.

Theo Jakarta Globe