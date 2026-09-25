Hơn 173 tỷ đồng xây mới cầu Hải Ninh sau gần 25 năm khai thác

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới cầu Hải Ninh trên tuyến ĐT.555 với tổng mức đầu tư hơn 173,4 tỷ đồng.

Theo đó, cầu Hải Ninh hiện hữu được xây dựng từ năm 2001, nằm trên tuyến ĐT.555, kết nối từ quốc lộ 1 về khu vực Hải Ninh.

Sau gần 25 năm khai thác, cầu đã xuất hiện nhiều hư hỏng, xuống cấp. Quy mô cầu nhỏ hẹp, không còn đáp ứng tốt yêu cầu giao thông ngày càng tăng. Để bảo đảm an toàn, phương tiện qua cầu hiện phải hạn chế tải trọng dưới 2,5 tấn. Đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương, đồng thời kết nối với các điểm đến như: Đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu và bãi tắm Hải Ninh.

Trước thực trạng này, cấp ủy, chính quyền phường Hải Ninh kiến nghị tỉnh quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng cầu mới. Trên cơ sở đề xuất của địa phương và yêu cầu thực tế, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới cầu Hải Ninh.

Theo chủ trương được phê duyệt, cầu mới được xây dựng theo quy mô cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93. Cầu có chiều dài khoảng 243m, mặt cầu rộng 12m.

Hai đầu cầu được vuốt nối êm thuận với tuyến đường hiện hữu. Phần đường dẫn được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, bảo đảm đồng bộ với tuyến ĐT.555. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 173,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028.

Việc xây dựng cầu Hải Ninh mới được kỳ vọng khắc phục tình trạng xuống cấp của cầu hiện hữu, bảo đảm an toàn và thuận lợi hơn cho người dân, phương tiện lưu thông. Đặc biệt, theo quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050, phường Hải Ninh được xác định là khu vực phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và dịch vụ ven biển trên cơ sở khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế cảnh quan, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, công trình cầu Hải Ninh sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện các định hướng theo quy hoạch.

Ngoài ra, cầu mới sẽ tăng khả năng kết nối khu vực phía Đông Kỳ Anh với hệ thống giao thông chính, qua đó tạo thêm điều kiện để khai thác tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ của khu vực.

Trên cơ sở chủ trương đầu tư được phê duyệt, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành và phường Hải Ninh hoàn thiện các thủ tục liên quan, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định và tiến độ đề ra.