Hơn 173.600 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nhu cầu thụ hưởng chính sách BHTN vẫn lớn. Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 173.662 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 8.506 hồ sơ, tương đương 5,15% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, 65.359 hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp và 108.303 hồ sơ trực tuyến. 147.750 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cùng với giải quyết trợ cấp thất nghiệp, việc tư vấn, giới thiệu việc làm được triển khai nhằm hỗ trợ người lao động tiếp cận cơ hội việc làm mới. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã tổ chức 163 phiên giao dịch việc làm, gồm 117 phiên tại trụ sở và các điểm tiếp nhận BHTN, 9 phiên tại các cơ sở cai nghiện ma túy, 9 phiên phối hợp với các đơn vị liên quan và 28 phiên tham gia tư vấn, giới thiệu việc làm do các đơn vị khác tổ chức.

Qua các hoạt động này, Trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 632.864 lượt người; trong đó, 34.204 lượt người được giới thiệu việc làm và 11.265 người nhận được việc làm. Những con số này cho thấy vai trò của dịch vụ việc làm trong quá trình hỗ trợ người lao động sau khi mất việc, giúp kết nối người tìm việc với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong thời điểm số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn vẫn ở mức cao. Riêng tháng 9-2026, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 26.533 vị trí, trong khi số người tìm việc là 17.686 người. Chênh lệch giữa nhu cầu tuyển dụng và nguồn cung lao động tăng từ 6.572 vị trí trong tháng 8 lên 8.847 vị trí trong tháng 9.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung lao động được ghi nhận tại 21/27 nhóm ngành nghề, tập trung ở các nhóm sản xuất - kỹ thuật, thương mại - bán hàng, tài chính - ngân hàng, xây dựng và logistics. Nhu cầu tuyển dụng được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới, nhất là các nhóm bán hàng - thương mại điện tử, logistics - kho vận, may dệt, sản xuất tiêu dùng và dịch vụ ăn uống, giải trí.

Trong bối cảnh đó, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể được tư vấn, giới thiệu việc làm và tiếp cận thông tin về nhu cầu tuyển dụng. 9 tháng năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 61 buổi tư vấn kỹ năng tìm việc, cập nhật chính sách pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận thông báo tuyển dụng của 24.815 doanh nghiệp với 40.459 vị trí tuyển dụng.

Không chỉ hỗ trợ tìm việc, chính sách BHTN còn gắn với hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động thất nghiệp có nhu cầu học nghề. Trong 9 tháng, Trung tâm đã tư vấn, hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho 5.957 người lao động thất nghiệp; trình Sở Nội vụ ký ban hành 5.644 quyết định hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để người lao động có thêm lựa chọn, Trung tâm thường xuyên cập nhật lịch khai giảng các khóa đào tạo nghề của các cơ sở đào tạo vào phần mềm học nghề. Thông tin này phục vụ công tác tư vấn và hỗ trợ người lao động lựa chọn ngành nghề học, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, thông tin về cung - cầu lao động cũng được thu thập, cập nhật. 9 tháng năm 2026, Trung tâm thu thập thông tin cung lao động của 176.993 lượt người và thông tin cầu lao động của 23.561 lượt doanh nghiệp. Đây là cơ sở để tăng cường kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng và nguồn cung lao động có sự chênh lệch ở nhiều nhóm ngành.

Công tác giải quyết chế độ BHTN cũng được thực hiện gắn với quản lý việc hưởng trợ cấp. Trung tâm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong chi trả trợ cấp thất nghiệp và thu hồi tiền hưởng trợ cấp không đúng quy định. Trong 9 tháng, đơn vị đã thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp của 1.544 trường hợp, với tổng số tiền hơn 13,2 tỷ đồng. Đồng thời, Trung tâm tiếp nhận 612.168 lượt người đến thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm.

Dự kiến trong tháng 10-2026, Trung tâm tổ chức 11 phiên sàn giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 48.900 lượt người; giới thiệu việc làm cho 2.510 lượt người, trong đó, 30% người nhận việc làm. Qua đó, các hoạt động của chính sách BHTN tiếp tục được triển khai theo hướng đồng hành với người lao động trong quá trình thất nghiệp, từ giải quyết chế độ đến tư vấn việc làm và hỗ trợ học nghề.

Từ thực tế trên có thể thấy, BHTN không chỉ tạo nguồn hỗ trợ cho người lao động khi mất việc, mà còn có các hoạt động giúp người lao động tiếp cận việc làm và nâng cao kỹ năng nghề. Việc chủ động tìm hiểu, thực hiện đầy đủ các quy định và tiếp cận các dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề sẽ giúp người lao động tận dụng tốt hơn những hỗ trợ của chính sách trong thời gian thất nghiệp.