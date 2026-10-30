Hơn 170 vận động viên tham gia Giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ, vận động viên - Ảnh: C.H

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 170 vận động viên (VĐV), đại diện cho 27 đơn vị, địa phương và CLB bóng bàn trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Các VĐV tham gia thi đấu 3 nội dung: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ; với 4 nhóm tuổi: Từ 20 tuổi trở xuống, từ 21-35 tuổi, từ 36-49 tuổi, từ 50 tuổi trở lên.

Ban Tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các vận động viên - Ảnh: C.H

Giải vô địch bóng bàn các CLB tỉnh Quảng Trị lần thứ I là hoạt động thể thao có ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu thích môn bóng bàn; đồng thời là dịp để đánh giá sự phát triển của phong trào, tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết giữa các CLB, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Vận động viên thi đấu sau lễ khai mạc - Ảnh: C.H

Qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục khơi dậy niềm đam mê thể thao, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Đây cũng là dịp phát hiện những nhân tố có triển vọng, tạo nguồn VĐV bổ sung cho lực lượng bóng bàn của tỉnh, hướng tới tham gia các giải thể thao có chất lượng chuyên môn cao hơn.

Vận động viên thi đấu - Ảnh: C.H

Sau lễ khai mạc, một số trận thi đấu đã được tổ chức. Giải sẽ bế mạc và trao thưởng vào ngày 1/11.