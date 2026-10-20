Hơn 17 ngàn học viên thành phố Đồng Nai hoàn thành chương trình học trực tuyến Bình dân học vụ số

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trảng Bom hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng học trực tuyến Bình dân học vụ số tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Tuần lễ học tập suốt đời ở phường Trảng Bom vào đầu tháng 10-2026. Ảnh: Hải Quân

Đợt cao điểm 100 ngày lan tỏa mô hình Bình dân học vụ số trong toàn hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai diễn ra từ ngày 17-9 đến 25-12-2026. Tiến độ học tập được theo dõi hàng tuần bằng dữ liệu trên nền tảng. Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành cấp chứng nhận điện tử cho các học viên hoàn thành chương trình.

Nội dung chương trình học là bộ học liệu đa phương tiện, lan tỏa phong trào Bình dân học vụ số - Quốc hội số do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn hóa và chuyển giao. Bộ học liệu gồm 26 chuyên đề, 136 video bài giảng ngắn, tập trung vào 3 nhóm kiến thức về chuyển đổi số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, cùng các nhóm kỹ năng số thiết yếu. Mỗi bài giảng kèm câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá, sát hạch kết quả học tập.