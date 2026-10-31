Hơn 17.000 vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ

Các đoàn tham dự lễ khai mạc (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Đây là sự kiện thể thao học đường có quy mô lớn của tỉnh Phú Thọ từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với sự tham gia của hơn 2.500 người, gồm diễu hành biểu dương lực lượng, nghi lễ rước và thắp lửa truyền thống, chào cờ, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài, tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên và chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Huy Vĩnh và các đại biểu tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Trước đó, ngày 30/10, đoàn đại biểu, vận động viên tiêu biểu và trọng tài đã thực hiện nghi lễ xin lửa tại Đền Thượng, Đền Hùng. Ngọn lửa sau đó được đưa về Nhà luyện tập và thi đấu thể thao tỉnh, giữ lửa truyền thống đến thời điểm khai mạc.

Các vận động viên thực hiện nghi lễ rước đuốc (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội thể thao của học sinh, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong trường học, nâng cao sức khỏe, thể lực và giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ.

Đây cũng là dịp để học sinh các địa phương giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên.

Thực hiện nghi thức chào cờ (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Với tinh thần “Đoàn kết-Trung thực-Cao thượng-Tiến bộ”, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ là dịp để các vận động viên học sinh thi đấu giao lưu, cọ xát, phát huy tinh thần thể thao cao thượng, qua đó lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể trong các nhà trường.

Một tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu theo lịch của Ban tổ chức tại các địa điểm được bố trí.