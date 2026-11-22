Sáng 21/11, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc trọng điểm, gồm Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong), Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La).

Cả ba dự án được triển khai theo hình thức đầu tư công, với tổng mức đầu tư sơ bộ 162.393 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027, khởi công xây dựng trong năm 2027, phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác từ năm 2031.

Trong đó, dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong có chiều dài khoảng 119 km, đi qua địa bàn hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Tuyến đường được thiết kế quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế từ 80 - 100 km/h, với điểm đầu kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai và điểm cuối tại phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 50.990 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương bố trí khoảng 48.986 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Lai Châu khoảng 2.004 tỷ đồng. Công trình được chia thành 4 dự án thành phần, dự kiến triển khai từ năm 2027.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: chinhphu.vn

Đối với cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, tuyến có chiều dài khoảng 132 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/h. Điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 48.283 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 46.236 tỷ đồng và ngân sách địa phương 2.047 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công trong quý IV/2027, cơ bản hoàn thành năm 2030.

Dự án còn lại là cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La, có chiều dài khoảng 179,5 km. Tuyến được đầu tư quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h, định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại và hệ thống giao thông thông minh trong quản lý, khai thác.

Với tổng mức đầu tư sơ bộ 63.120 tỷ đồng, đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong ba công trình được Quốc hội thông qua lần này. Nguồn vốn ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 43.812 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án gồm 8 dự án thành phần, dự kiến triển khai từ năm 2027 và đưa vào khai thác năm 2031.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, ba tuyến cao tốc không chỉ là những công trình giao thông đơn lẻ mà còn là các trục kết nối liên vùng quan trọng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng tại khu vực Tây Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên. Đặc biệt, tuyến Bảo Hà - Lai Châu khi hoàn thành sẽ góp phần đưa toàn bộ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước có đường cao tốc kết nối.

Việc đầu tư các tuyến đường được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển logistics, thương mại biên giới, du lịch và tiêu thụ nông sản. Đồng thời, các công trình góp phần rút ngắn khoảng cách giữa miền núi với miền xuôi, mở rộng không gian phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh tại những địa bàn chiến lược.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; chú trọng công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Việc đầu tư đồng bộ các tuyến cao tốc cùng hệ thống đường kết nối được kỳ vọng tạo nên mạng lưới giao thông liên vùng hiện đại, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.