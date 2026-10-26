Hơn 160 học viên được bồi dưỡng chuyên sâu về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Các đại biểu và học viên dự lớp tập huấn.

Trong đó, tham gia tập huấn tại cơ sở 1 có 121 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan cấp tỉnh, UBND các xã, phường. Tại phường Hà Giang 2, có hơn 140 cán bộ, công chức là lãnh đạo, công chức UBND các xã, phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu các chuyên đề về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Trong đó, tập trung làm rõ những nội dung cơ bản về thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, các giải pháp triển khai hiệu quả; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đối với nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, qua các chuyên đề, các học viên nắm được khái niệm cơ bản về giới, giới tính, bình đẳng, định kiến, phân biệt đối xử về giới. Đồng thời nắm được quan điểm, chủ trương xuyên suốt của Đảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; xác định trách nhiệm của cơ quan trong thực hiện và bảo đảm bình đẳng theo Luật Bình đẳng giới.

Hơn 140 cán bộ được tập huấn về thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác bình đẳng giới và quản lý nhà nước về thanh niên.

Các học viên cũng được truyền đạt các nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về thanh niên, trong đó nhấn mạnh yêu cầu vận dụng vào thực tiễn tỉnh Tuyên Quang nhằm triển khai hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026 - 2030.

Tại hội nghị, báo cáo viên cùng các học viên đã tham gia trao đổi, thảo luận về những tình huống thực tiễn, phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thông qua tập huấn, các đại biểu nắm được các quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; những vấn đề chung về bình đẳng giới; quan điểm, chủ trương của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên, từ đó vận dụng vào bối cảnh thực tiễn tại Tuyên Quang.