Hơn 160 hộ dân phản ánh nhà bị nứt do thi công đường ven biển Thuận An

Người dân bất an khi nhà cửa bị lún, nứt

Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An là công trình giao thông trọng điểm của TP Huế được khởi công xây dựng vào tháng 3/2022 với tổng kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng. Trong đó tuyến đường bộ ven biển có chiều dài 7,7 km từ nút giao cầu Tam Giang đến cầu qua cửa biển Thuận An, kết thúc tại nút giao QL49A - QL49B ở phường Thuận An.

Cầu vượt cửa biển Thuận An có chiều dài 2,36km, rộng 20m với 4 làn xe kết cấu bằng bê tông cốt thép và dự ứng lực, nhịp cầu lớn nhất dài 218m. Điểm đầu cầu nối đường Hoàng Sa (phường Thuận An cũ) và điểm cuối tại khu vực Cồn Đâu (xã Hải Dương cũ). Đây là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung và đã thông xe kỹ thuật ngày 30/4/2026.

Nhà dân ở phường Thuận An bị nứt nẻ do quá trình thi công dự án tuyến đường ven biển.

Dự án nhằm góp phần tăng cường kết nối giao thông vùng ven biển, mở rộng không gian phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ của TP Huế. Theo thông tin chủ đầu tư cung cấp, dự án đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật phục vụ phương tiện lưu thông và đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân sinh sống ở các tổ dân phố Hải Tiến, Hải Bình, An Hải, Tân Hải, phường Thuận An thì quá trình thi công dự án tuyến đường bộ ven biển đã gây ảnh hưởng đến nhà cửa của các hộ dân. Có rất nhiều nhà dân ở 2 bên đường đã bị nứt nẻ, hư hỏng.

Người dân ở phường Thuận An lo lắng khi nền nhà bị sụt lún trong quá trình đường ven biển Thuận An thi công.

Bà Dương Thị Ném (SN 1983, ở tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An) cho biết, do nhà nằm sát bên tuyến đường nên quá trình các đơn vị thi công đường thì bà cảm nhận được ngôi nhà bị rung lắc, sau đó xuất hiện nhiều vết nứt trên tường nhà, nhà bếp.

Ngôi nhà của bà Trần Thị Tỵ ở gần đó cũng xuất hiện nhiều vết nứt kể từ sau khi dự án tuyến đường bộ ven biển Thuận An được triển khai xây dựng.

“Lo lắng vết nứt ngày mỗi lớn nên gia đình tôi đã dùng xi măng để xử lý vết nứt và vá tạm lại các vị trí hư hỏng trên tường nhà. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm hoàn tất công tác kiểm tra, giám định nhà cửa hư hỏng để có biện pháp hỗ trợ sửa chữa nhà cửa”, bà Tỵ lo lắng nói.

Những vết nứt nẻ chằng chịt trên tường nhà dân ở Thuận An.

Theo các hộ dân, do phường Thuận An là địa bàn ven biển, mùa mưa bão đang đến gần nên việc nhà cửa hư hỏng, nứt nẻ khiến người dân rất lo lắng, bất an. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn tất công tác kiểm tra, giám định để có biện pháp bồi thường, hỗ trợ để người dân tu sửa nhà cửa nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống.

Cần sớm có phương án bồi thường cho người dân

Theo UBND phường Thuận An, qua thống kê, tại đoạn tuyến 1B từ phía Nam cầu qua cửa Thuận An đến đường Hồ Văn Đỗ dài khoảng 1,85km có 169 hộ dân kê khai nhà ở bị nứt, hư hỏng, nghi do tác động của phương tiện lu lèn trong quá trình thi công dự án tuyến đường bộ ven biển.

Các hộ dân có nhà cửa bị nứt nẻ mong sớm có phương án bồi thường để sửa chữa nhà trước mùa mưa bão.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, quá trình thi công dự án tuyến đường ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An, nhiều phương tiện có tải trọng lớn hoạt động liên tục ngày đêm tạo ra rung chấn, gây ảnh hưởng đến nhà các hộ dân sống ở hai bên đường.

“Sau khi nhận được phản ánh của người dân địa phương về việc nhà cửa bị nứt nẻ, UBND phường cùng phối hợp với đơn vị thi công dự án là Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và đơn vị bảo hiểm kiểm tra thực tế, đánh giá tình trạng nhà dân bị nứt, hư hỏng tại địa bàn phường. Đến nay các đơn vị đã kiểm tra, ghi nhận hiện trạng 129 nhà, còn khoảng 40 trường hợp còn lại dự kiến được kiểm tra trong tuần tiếp theo”, ông Lê Đình Phong thông tin.

Tường nhà một hộ dân ở sát bên tuyến đường ven biển Thuận An bị nứt lớn.

Theo đại diện Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương, đơn vị thi công đã yêu cầu đơn vị bảo hiểm phối hợp kiểm tra, giải quyết phản ánh của người dân ở phường Thuận An. Việc giám định được triển khai nhằm rà soát hiện trạng, xác định thiệt hại và làm cơ sở xem xét bồi thường.

Sau khi hoàn tất kiểm tra, đơn vị giám định độc lập sẽ lập hồ sơ đánh giá trên cơ sở biên bản kiểm tra hiện trường, nhật ký thi công và biên bản khảo sát hiện trạng nhà dân trước khi thi công. Kết quả giám định là căn cứ xác định nguyên nhân, tính toán giá trị thiệt hại và đề xuất mức bồi thường cho từng trường hợp nhà dân ở phường Thuận An bị ảnh hưởng, nứt nẻ.