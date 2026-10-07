Ban tổ chức Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Campuchia 2026 họp thống nhất phương án. (Ảnh Bộ Quốc phòng cung cấp)

Theo Ban tổ chức, Lễ khai mạc Hội chợ sẽ diễn ra lúc 9h, ngày 14/10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Đảo Kim Cương.

Trong khuôn khổ Hội chợ sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội hai nước; các hoạt động chính trị - xã hội, đối ngoại quốc phòng; giao thương, khảo sát, tìm hiểu thị trường; hội thảo, tọa đàm, kết nối cung - cầu công nghệ trực tiếp tại thực địa; giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và truyền thông, quảng bá.

Ban tổ chức cho biết, tham dự Hội chợ, các doanh nghiệp và khách tham quan còn được tham gia kết nối giao thương tại sự kiện và trên các nền tảng công nghệ với bạn hàng, đối tác. Sự kiện cũng sẽ được các cơ quan truyền thông trong và ngoài quân đội, các trang web ngành, hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại và các trang mạng xã hội trực tiếp đưa tin.

Hơn 160 doanh nghiệp tham gia Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam - Campuchia 2026.

Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam - Campuchia 2026 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực Ban tổ chức.

VIDEX CAMBODIA 2026 có sự tham gia của hơn 160 doanh nghiệp với trên 230 gian hàng tiêu biểu, trong đó có 30 gian hàng thuộc các doanh nghiệp và doanh nghiệp Quân đội Hoàng gia Campuchia. Phía Việt Nam có 9 doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cùng các khối doanh nghiệp thuộc Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Tập đoàn Viettel, Ngân hàng TMCP Quân đội MB, Binh đoàn 15, 16 và các Tổng công ty 22, 26, 28, 32, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga… tham gia.

Hội chợ cũng thu hút các doanh nghiệp như Công ty Vissan, Công ty Hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo, Medlatec, Sacombank…, với các lĩnh vực, ngành hàng đa dạng gồm may mặc, gia dụng, cơ khí, chế tạo máy, viễn thông, y tế, ngân hàng, chế biến nông, lâm sản và nhiều hàng hóa phục vụ đời sống.